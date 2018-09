Amazon, arriva in Italia la vetrina Launchpad

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriva in Italia la vetrina di Amazon, Launchpad. Si tratta di una nuova piattaforma che rende più semplice per lestartup lanciare, commercializzare e distribuire i propri prodotti ai clienti su Amazon.it e nel mondo.La nuova vetrina Launchpad di Amazon.it include i prodotti suddivisi in cinque categorie, dall'elettronica di consumo al food, dai giocattoli alla casa o alla cura della persona, destinate a crescere ulteriormente nei prossimi mesi con nuove idee innovative.«In Amazon l'innovazione è parte della nostra cultura e le nostre energie vengono impiegate per inventare per conto dei nostri clienti, piccole imprese ed imprenditori», afferma Mariangela Marseglia, manager di Amazon.it e Amazon.es.Mentre il ritmo «dell'innovazione - aggiunge - continua ad aumentare all'interno della comunità di startup, Amazon Launchpad consente loro di essere riconosciute in Italia il più velocemente possibile e aiuta i loro prodotti a essere scoperti dai clienti Amazon in tutto il mondo».