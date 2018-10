Alitalia, sindacati minacciano sciopero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se non ci sarà una risposta tranquillizzante da parte del governo entro il 31 ottobre, cominceranno gli scioperi del personale Alitalia. Così tuona la neonata Federazione Nazionale del trasporto aereo (Fnta), che riunisce piloti e assistenti di volo di Anpac, Anpav e Anp. La Federazione riunisce 3200 naviganti delle varie compagnie di cui circa 1000 di Alitalia.A fine ottobre scade la cassa di integrazione, il contratto di lavoro e la procedura di vendita: per questo motivo -spiega la Federazione- è necessaria una decisione del governo sul futuro dell'Alitalia. «Un altro inverno noi abbiamo molti dubbi che Alitalia riesca a sopravvivere», avverte Stefano De Carlo coordinatore della nuova Federazione.«Vogliamo lanciare l'allarme sulla grave situazione di Alitalia: sembra che tutto vada bene, ma al momento ancora nonsi è fatto nulla e questo ci preoccupa tanto, ci sono in ballo 12 mila persone», ha aggiunto il presidente dell'Associazione nazionale piloti Marco Veneziani.