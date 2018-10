Alitalia, Di Maio convoca i sindacati

Dopo le minacce di sciopero dei sindacati di Alitalia, il ministro del Lavoro e vicepremier Luigi Di Maio ha convocato al Mise per la mattina del 12 ottobre le organizzazioni sindacali.



La neonata Federazione Nazionale del trasporto aereo (Fnta), che riunisce piloti e assistenti di volo di Anpac, Anpav e Anp aveva lanciato l'allarme: a fine ottobre scade la cassa di integrazione, il contratto di lavoro e la procedura di vendita. Per questo che sollecitano una soluzione da parte del governo per decidere il futuro della compagnia aerea, in caso contrario sono pronti allo sciopero.



Intanto la Lufthansa tramite un suo portavoce fa sapere che Alitalia nello stato attuale non interessa a Lufthansa, tuttavia il colosso tedesco ha ancora «idee per un'Alitalia strutturata in modo nuovo». Ultimo aggiornamento: 17:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA