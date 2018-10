Traffico aereo, aereoporto di Genova fa record di passeggeri

È record di passeggeri per l'aereoporto internazionale di Genova. A settembre sono arrivati a 174.316, in crescita del 30,1% rispetto all'anno precedente. Non si è mai raggiunto un livello simile.



Ad aumentare sono stati soprattutto i voli internazionali dove si è registrato un incremento dei passeggeri del 54,7% mentre i voli nazionali hanno visto una crescita del 4,7% rispetto al settembre dell'anno precedente.



«Adesso puntiamo ad avviare i lavori di ampliamento del terminal prima della fine del 2020 e a concluderli entro 36 mesi», commenta così i risultati il presidente dello scalo Paolo Odone.











© RIPRODUZIONE RISERVATA