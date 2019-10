Economia circolare, all'Auditorium l'evento organizzato dal Messaggero con ministri, aziende e studenti

Che cos’è l’economia circolare? Se ne parla in un grande evento de Il Messaggero all'Auditorium di Roma con i ministri Costa e Gualtieri, aziende, scienziati ed esperti come Braungart e Giovannini, studenti e anche con una popstar come Marco Mengoni. Ognuno con una storia, un esempio da raccontare.

Un futuro circolare: fuori dalla trappola dell'usa-e-getta - di O. De Paolini

Organizzato da Il Messaggero, l'evento ha il supporto di Aeroporti di Roma, Cattolica Assicurazioni, Eni, Esselunga, Ford, Snam e Terna e con Media Partner Radio2, da sedici anni attenta ai temi degli stili di vita sostenibili con la campagna Mi illumino di Meno.

Due sessioni caratterizzeranno la giornata: la prima, di mattina, focalizzata sul ruolo delle aziende e la loro interpretazione dell'economia circolare che si concluderà con l'intervento di Roberto Gualtieri, Ministro dell'Economia e delle Finanze. La seconda parte, di pomeriggio, si concentrerà sull'Intrattenimento Formativo. Alle 10, Sergio Costa, Ministro dell'Ambiente, dopo l'introduzione del direttore del giornale Virman Cusenza, farà i saluti di apertura. A seguire il keynote speech di Michael Braungart, fondatore e Direttore scientifico di Epea (Environmental Protection Encouragement Agency).

Alle 11 è prevista la prima tavola rotonda, condotta da Osvaldo De Paolini, Vicedirettore de Il Messaggero, in cui si dibatterà di Modelli di Economia Circolare nei servizi e nelle infrastrutture. Alle 12, nella seconda tavola rotonda, Luca Cifoni, giornalista de Il Messaggero, dialogherà di Formazione ed Economia Circolare.

Nella sessione pomeridiana, che si aprirà alle 14.30, #FilippoSolibello conduttore di Caterpillar AM Radio2 racconterà i prossimi impegni «ecosostenibili» di Rai Radio 2, dalla prossima giornata Mi illumino di Meno al primo capodanno eco sostenibile della storiam che si terrà a Milano. Quindi Andrea Andrei, giornalista de Il Messaggero introdurrà il tema Valori e benefici, sfide e opportunità dell'Economia Circolare.

A seguire Alvaro Moretti, Vicedirettore de Il Messaggero, dialogherà su Visione e futuro dell'Economia Circolare in Italia e in Europa con #EnricoGiovannini, portavoce dell' ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e Professore di Economia. Alle 16, Alessandra Viola e Piero Martin daranno il via alla conferenza spettacolo «1,2… Trash!» dedicata ad imparare divertendosi cosa sono i rifiuti nella gestione nel mondo.

Chiusura pop: Marco Mengoni, recordman e star del pop italiano già testimonial della campagna Planet or Plastic? di National Geographic, intervistato da Moretti, racconterà al pubblico il suo impegno per l'ambiente attraverso le diverse iniziative che accompagnano da sempre i suoi progetti: Ascoltiamo la terra, sensibilizzare con la musica.

