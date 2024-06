Martedì 11 Giugno 2024, 07:10

Chiuse le urne, stabiliti i pesi nel nuovo Parlamento e in attesa degli accordi per formare la maggioranza a sostegno della nuova Commissione, si comincia a ragionare attorno ai dossier che l’Italia dovrà discutere in Europa. Sono molti e alcuni decisamente complessi. Il più rilevante riguarda il “green deal”.Bisognerà attendere che prenda forma la nuova maggioranza nel Parlamento europeo. Ma gli obiettivi del governo italiano appaiono chiari, e soprattutto la bocciatura dei partiti verdi all’Europarlamento (hanno perso ben 18 seggi), potrebbe renderli più facilmente raggiungibili. La direttiva sulle classi energetiche della abitazioni e quella sulle auto con il “tutto elettrico” a partire dal 2035, andranno ripensate. Partiamo dalla direttiva sulla Casa Green. È già stata approvata dall’Europarlamento, ma l’Italia non l’ha ancora recepita. È finita per ora in freezer. In discussione non ci sono gli obiettivi finali di decarbonizzazione, quanto i tempi per arrivarci giudicati troppo stringenti e dettati finora da un ambientalismo ideologico. Quanto sia difficile e costoso efficientare il patrimonio immobiliare lo dimostra anche la vicenda del Superbonus del 110%. Un incentivo che è costato al bilancio italiano quasi 220 miliardi di euro e ha portato al miglioramento energetico di solo di 500 mila abitazioni su oltre 35 milioni. I tempi, insomma, vanno rivisti. Così come l’obiettivo del “tutto elettrico” entro il 2035 per le auto. Una scelta che ha lasciato fuori i biocarburanti, dove l’Italia è leader. Un altro dossier che la nuova Commissione potrebbe essere chiamata a ridiscutere. C’è poi il tema dei conti pubblici. Il prossimo 19 giugno la Commissione (quella attuale) aprirà una procedura di infrazione contro l’Italia e altri Paesi, tra cui la Francia, per il deficit eccessivo. Una decisione attesa che non pone particolari problemi. Anzi. Essere sotto “procedura” non farà scattare per ora la regola del nuovo Patto che obbliga gli Stati con un alto debito a ridurlo di un punto percentuale l’anno. Il governo italiano dovrà presentare entro il 20 settembre, un piano strutturale di Bilancio in sette anni per rientrare dall’indebitamento eccessivo e mettere il debito su un percorso di riduzione stabile. E qui i risultati usciti dalle urne potrebbero favorire il governo Meloni.

IL PASSAGGIO

Molte delle decisioni sui conti pubblici sono state affidate dal nuovo Patto europeo al Consiglio europeo, quello dove siedono i capi di governo. E quello guidato da Giorgia Meloni è l’unico esecutivo tra i grandi Paesi ad essere uscito rafforzato dalle urne. Il governo si trova in una posizione negoziale più forte e meglio in grado di rispondere alle eventuali richieste di eccessiva austerity che potrebbero arrivare da alcuni Paesi. Potrebbe insomma essere più semplice riuscire a trovare spazi nel bilancio pubblico per riuscire a finanziare i 20 miliardi necessari a confermare il taglio del cuneo contributivo introdotto lo scorso anno e le altre misure a favore delle famiglie e delle imprese. C’è poi la difesa comune, per la quale Giorgia Meloni aveva chiesto all’Europa «soluzioni innovative». Anche questa accantonata in attesa del voto europeo. Ora che i cittadini si sono espressi, tocca alla politica decidere se le aziende del Vecchio Continente potranno stabilire alleanze che mettano l’Ue in grado di rafforzarsi nell’Alleanza Atlantica e di stare al passo di Usa e Cina.