Dialogante, aperta alle istanze che arrivano dagli associati, piccoli medi e grandi, ma anche determinata a riprendere il suo posto da protagonista e da interlocutore indispensabile nelle scelte in campo economico del Paese. Sarà questa la Confindustria di Emanuele Orsini, che ieri gli 848 partecipanti (su 865 aventi diritto) all’assemblea dell’associazione hanno consacrato nuovo presidente, con il 99,5% dei voti. Un risultato che spazza via le divisioni emerse durante un travagliato percorso di designazione. «Sono molto contento, è la dimostrazione che il sistema è riuscito a ricompattarsi» è il commento a caldo del diretto interessato in conferenza stampa, un attimo prima di addentrarsi nei capitoli fondamentali del «programma corposo».

IL PROGRAMMA

Europa, energia, competitività, attrazione degli investimenti, capitale umano e formazione, nuove tecnologie e intelligenza artificiale, spinta alle infrastrutture anche per colmare i divari che ancora dividono il Mezzogiorno dal resto del Paese. Lungo l’elenco dei temi che la Confindustria di Orsini si propone di affrontare con il «dialogo non conflittuale ma costruttivo» e la convinzione che a fronte della condivisione di «un’idea di crescita del Paese, vinciamo tutti». C’è un principio però che il neopresidente considera un punto fermo: la certezza del diritto. «Un imprenditore vuole sapere in che campo gioca e quali sono le regole. Non ci possono essere norme retroattive. Altrimenti viene meno la fiducia» dice, citando espressamente la vicenda del superbonus. Più che una stoccata al governo, quello di Orsini è un appello “di metodo” per il futuro: «Se ci sono dei problemi ci si siede a un tavolo e insieme si trova una via d’uscita» .

La certezza del diritto - tema sul quale Confindustria presenterà a breve un pacchetto di proposte - è strettamente legata con la ripartenza degli investimenti, «bloccati non solo perché il costo del denaro è alto, ma anche perché è da dicembre 2023 che stiamo aspettando i decreti attuativi di Industria 5.0» incalza.

COSTO ZERO

Ai sindacati Orsini lancia un appello (raccolto e apprezzato da Landini e Bombardieri) alla ripresa del dialogo. Non manca però una stoccata battaglia «tutta politica» contro il Jobs act: «È una follia». Bocciatura senza appello anche per la proposta della Cisl sulla partecipazione dei lavoratori all’impresa: «Non sono d’accordo». Per quanto riguarda il tema della insufficiente crescita dei salari, Orsini indica due vie: il welfare e il cuneo fiscale che - dice - deve rimanere nell’agenda del governo nonostante le difficoltà dei conti pubblici. Per il resto Orsini promette proposte a «costo zero». Tra queste l’idea di «un piano casa», con garanzie pubbliche, per i giovani e per chi si sposta da una città all'altra per lavoro.

A due settimane dal rinnovo del Parlamento europeo, ovviamente il tema Europa è ai primi posti delle attenzioni di Confindustria: «Basta con gli atteggiamenti ideologici. Dobbiamo salvaguardare il know how della nostra industria». Orsini cita il packaging e la filiera dell’automotive, messa a rischio dalla stop all’endotermico dal 2035. E poi c’è il capitolo dell’energia, «tema di sicurezza nazionale» e di «competitività»: in attesa dell’incremento della produzione («non si può fare solo con le rinnovabili, serve il nucleare pulito») occorre affrontare il problema dei costi: «Non è possibile che le imprese spagnole paghino 14 euro a mgwh, mentre quelle italiane 86 euro». «Riflessioni profonde» servono anche sul Sud, in particolare sull'autonomia differenziata vanno rivisti «alcuni capitoli».