Giovedì 6 Giugno 2024, 06:00

Cresce l’occupazione, si riduce la pressione dell’inflazione sui salari e la capacità di spesa, mentre è contenuta la crescita dei prezzi. Condizioni che - unite - portano a minimi storici il livello di disagio sociale nel Paese. Confcommercio, con suo il Misery Index, ha calcolato che ad aprile il disagio sociale si è attestato a quota 11,5 punti: cioè in calo di tre decimi sul dato di marzo, ma soprattutto si «collocato al livello più basso da fine 2008».

L’INDICATORE

Nel suo indicatore, e rispetto al Misery Index tradizionale, l'ufficio studi di Confcommercio non somma soltanto i tassi di disoccupazione e d'inflazione, ma punta a «far emergere la dinamica del disagio sociale», considerando il tasso di disoccupazione esteso (dai disoccupati ai sottoccupati, fino ai cassaintegrati e scoraggiati) e la variazione dei prezzi dei beni e servizi acquistati ad alta frequenza.

Guardando agli ultimi dati disponibili, quelli di aprile, il disagio sociale ha segnato un rallentamento in relazione alla riduzione della disoccupazione estesa (che è scesa al 7,6 per cento) e per un aumento dei prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto più lieve del previsto (2,6 per cento contro il 2,5 per cento registrato a marzo di quest’anno). Senza dimenticare che nel quarto mese dell’anno «si registra un aumento di 84 mila occupati sul mese precedente e una diminuzione di 55 mila persone in cerca di lavoro», grazie all’apporto delle imprese nei servizi a più alta intensità di lavoro. Le quali, in particolare quelle del turismo, potrebbero continuare ad assorbire mano d’opera «almeno fino ai mesi estivi».

Al riguardo, e per quando riguarda il versante occupazionale, Confcommercio segnala che il sistema Italia beneficia di «una sostanziale stabilità degli inattivi (+5 mila sul mese)», che ha ridotto il tasso di disoccupazione ufficiale sceso al 6,9 per cento. Aiuta, poi, non poco il livello di ore autorizzate di Cig sempre ad aprile: poco più di 37,3 milioni, alle quali «si sommano circa 780mila di ore per assegni erogati dai fondi di solidarietà». In termini di ore di Cig e Fis effettivamente utilizzate questi dati hanno comportato una stabilizzazione, su marzo, delle unitàdi lavoro standard (Ula) destagionalizzate. Il combinarsi di queste dinamiche ha determinato un miglioramento del tasso di disoccupazione esteso sceso al 7,6 per cento».

Sul fronte dei prezzi, l’associazione di piazza Belli fa invece notare: «Questa variazione (+0,1 a livello congiunturale, ndr) non desta particolari preoccupazioni in considerazione del fatto che, stando alle prime stime, a maggio la variazione dei prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d’acquisto si dovrebbe confermare al 2,6 per cento».

Guardando al futuro c’è ottimismo, anche perché «il repentino rientro delle dinamiche inflazionistiche aveva amplificato gli impulsi positivi provenienti dal mercato del lavoro». Di conseguenza, potrebbe ancora di più scendere il livello del disagio sociale, viste le possibilità «di aumentare i livelli occupazionali e ridurre la disoccupazione estesa».