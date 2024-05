Giovedì 23 Maggio 2024, 05:30

Il futuro di Industria Italiana Autobus dipenderà dalle prossime tre settimane. Accogliendo le sollecitazioni di sindacati e istituzioni dei territori coinvolti, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha rinviato la decisione sulla cessione dell’azienda all’unico offerente che ha presentato una proposta vincolante: il gruppo Seri. I prossimi 20 giorni - ha annunciato Urso - serviranno per capire «se esistono altre proposte integrative o alternative».

Industria Italiana autobus è attualmente in mano a due soci pubblici, Invitalia e Leonardo , che negli ultimi quattro anni a vario titolo hanno investito oltre duecento milioni di euro per cercare di tirare fuori dalla crisi il gruppo che dà lavoro a circa 600 addetti nei due stabilimenti di Flumeri (Avellino) e di Bologna. Il piano del gruppo Seri - che rileverebbe il 95% delle azioni - prevede di concentrare lo stabilimento di Bologna sulle attività di ricerca e sviluppo e lo stabilimento di Flumeri sulla produzione, con una focalizzazione sull’elettrico. A tal fine gli imprenditori campani sono pronti a investire 50 milioni di euro di risorse proprie. Ma molte sono le perplessità da parte dei sindacati e dei lavoratori che lamentano scarsa chiarezza sui riflessi occupazionali e temono la mancanza di esperienza di Seri nel comparto autobus. E così mentre a Roma il ministro Urso e la sottosegretaria Bergamotto presiedevano il tavolo con i vari soggetti coinvolti, a Grottaminarda in provincia di Avellino è andata in scena la protesta di circa cinquecento lavoratori accompagnati dai sindaci dei comuni della Valle Ufita.

Al tavolo comunque Urso ha precisato che Invitalia resterà con una quota di minoranza, una sorta di golden share così da assumere la maggioranza dell'impresa nel caso in cui il piano di salvataggio dei privati non andasse a buon fine. Un’altra clausola di garanzia - ha spiegato il ministro - prevede «di assegnare l'area eventualmente non utilizzata da Iia ad altri investitori per svolgere un'altra attività comunque nell'ambito della mobilità elettrica». A questo proposito ci sarebbe già l’interesse della cinese Dongfeng Motor.

IMMATRICOLAZIONI

Intanto nel mese di aprile le immatricolazioni di auto ibride-elettriche hanno fatto registrare un’impennata in Europa: + 33,1%. Bene tutti i maggiori mercati per questo segmento, Francia (+48,1%), Spagna (+38,5%), Germania (+25,9%) e Italia (+22,8%), per un totale di 265.992 unità. La quota di mercato ibrido-elettrica è arrivata così al 29,1%, rispetto al 24,9% dell'aprile 2023. In crescita del 14,8% le auto elettriche a batteria che hanno mantenuto il 12% del mercato. In questo segmento è andata male l’Italia che vede la sua quota di e-cars precipitare al 2,4%, anche a causa dello stallo dovuto all'attesa del dpcm sugli Ecobonus. Tornando ai dati europei la quota combinata di veicoli a benzina e diesel è scesa al 48,9%, dal 52,8%.

Non bene Stellantis, che ad aprile vede un calo dell’1,5% delle immatricolazioni delle sue auto in Europa . Se si restringe l’area all’Ue invece i dati migliorano con un aumento delle vendite dell’1,7%.