Vietato invecchiare, il podcast di Francesca Barra per liberarsi dalla paura dell'età

L'età che avanza e diventa stigma, vergogna da nascondere e peso da portare. Soprattutto per le donne. Contro l'ageismo, cioè lo stigma sociale dell'invecchiamento femminile, ora c'è "Vietato invecchiare" il podcast di Francesca Barra, giornalista, conduttrice tv e scrittrice, che rivendica il diritto di liberarsi della paura degli anni o anche semplicemente di vivere a modo proprio questo timore. La serie, composta da 10 episodi è stata scritta da Barra insieme a Silvia Galeazzi, giornalista e autrice televisiva, per Storielibere.fm su Audible.

«L'età più bella è arrivata con i miei 40 anni»

«L’età più bella è arrivata con i miei 40 anni, quella dei no, delle scelte coraggiose. Io mi sono sentita come Maometto che ricevette la sua prima rivelazione a quarant’anni: l’amore, un altro figlio, una campagna da coltivare, due cani» ha detto Barra riassumendo in poche parole il significato del lavoro.

"Vietato Invecchiare" tratta una tematica di grande attualità e offre un punto di vista nuovo sulla trasformazione fisica che proietta una donna in una nuova fase della sua vita. Il tutto con uno sguardo e un pensiero liberi dai pregiudizi - e dai facili giudizi! - perché ogni donna ha il diritto di scegliere come reagire e adattarsi al passare del tempo.

Da Dacia Maraini a Fiorella Mannoia e Julia Roberts, storie di dive contro l'età

Nelle puntate di Vietato Invecchiare sono presenti i pareri e le storie di ospiti illustri e fiere: Lidia Ravera, Ritanna Armeni, Dacia Maraini, Ambra Angiolini, Fiorella Mannoia, Francesca Neri e Loretta Goggi che, così come dive internazionali come Julia Roberts e Naomi Campbell, recentemente è stata vittima di pesanti insulti da parte di chi le ha criticato la libertà di invecchiare come preferisce.



Da oggi è possibile ascoltare tutti gli episodi su Audible al seguente link: bit.ly/VIETATO_INVECCHIARE