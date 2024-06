Sabato 8 Giugno 2024, 08:40 - Ultimo aggiornamento: 08:44

Francesca Torre è una pioniera. Nell'era delle influencer che surfano i social a colpi di storie che hanno per trama l'apparire e l'apparenza, Francesca si occupa di finanza ed è la prima fin-influencer donna in Europa, founder di Cent of a Woman. Mamma di tre bambine ed esperta money coach, Torre sfrutta i 15 anni di esperienza a Londra nel settore dell'investment banking e dell'imprenditoria per aiutare le donne europee a raggiungere la libertà finanziaria. Gli strumenti: i corsi di Cent Academy (https://www.centofawoman.com/), il podcast Centsational Chats (https://episodes.fm/1721899283) ed i suoi canali social.

Cominciamo dall'inizio. Cosa fa una fin-influencer? Che mestiere è?

«Insegno alle donne che il maggior beneficio derivante dalla gestione del denaro non è l'accumulo di ricchezza o la costruzione del miglior portafoglio, ma la possibilità di moltiplicare le opzioni a disposizione per sé stesse e le loro famiglie. Mi sono data la missione di avvicinare al mondo della finanza e degli investimenti le donne in Europa per aiutarle a ridurre il divario di ricchezza di genere, il wealth gender gap, e raggiungere l'indipendenza finanziaria».

Più in concreto?

«Insegno a gestire, con l'educazione finanziaria, le proprie finanze costruendo un proprio portafoglio con gestioni di lungo periodo: i mercati premiano nel tempo. E diffondo educazione sviluppando il mindset, l'approccio mentale positivo, che permette di vedere gli ostacoli come un'opportunità. Insomma, aiuto le donne a superare quel blocco mentale che riguarda il denaro. C'è uno studio di Merrill Lynch che dice che il 61% delle donne preferisce parlare di come organizzare il proprio funerale, piuttosto che di come gestire i propri soldi. Questo studio mette in luce il livello di ansia e disagio che molte donne provano quando si tratta di discutere di questioni finanziarie».

Perché c'è questa difficoltà?

«Perché, non avendo gli strumenti, il denaro è visto come fonte di stress, genera insicurezza e senso di inadeguatezza. Per secoli alle donne, oltre a essere estromesse dal mondo del lavoro, non è stato permesso di gestire il bilancio domestico. Negli Stati Uniti solo nel 1974 alle donne è stato concesso il diritto di aprire un conto corrente senza l'autorizzazione di un uomo. Questa svolta storica mette in evidenza quanto recente sia la lotta per l'indipendenza finanziaria femminile. In più le donne affrontano spesso disparità salariali, con una media di 83 centesimi per ogni dollaro guadagnato dagli uomini, e hanno meno probabilità di essere coinvolte in decisioni legate agli investimenti, aumentando il rischio di insicurezza finanziaria. Queste sfide sono amplificate dal fatto che le donne tendono a vivere più a lungo ma ad andare in pensione con meno risorse».

E lei come interviene?

«Spiegando che non c'è alcuna minorità femminile nel settore economico, che non è necessario essere un'economista, che il modo per superare i timori è la conoscenza. Insomma, il mio obiettivo è portare le donne al posto di guida, mettere loro il volante in mano e dare loro, quando è necessario, l'opportunità di uscire da situazioni tossiche. L'indipendenza economica, la capacità di gestire i propri soldi, è condizione indispensabile per garantirsi la libertà».

L'economista Azzurra Rinaldi, in un'intervista a questo giornale, ha sostenuto che le donne spesso sono soggette a violenza economica.

«Purtroppo sì. E a questa ci si può sottrarre, appunto, solo con l'indipendenza economica che è potere e offre la possibilità di prendere decisioni autonome, come affittare una casa e fuggire da un partner violento, di determinare le proprie scelte, di ritagliarsi maggiori spazi di autonomia. Insegno alle donne non solo a diventare investitrici passive in grado di gestire autonomamente le proprie finanze, ma anche a comprendere come vengono gestiti i loro soldi da terzi. La conoscenza è potere e permette di determinare le proprie scelte con sicurezza».

Come è nata questa idea?

«Parlando con amiche e conoscenti. Molte mi confidavano di non capire nulla di finanza, di non sapere investire i propri risparmi, di delegare tutto al partner o a terzi. Così ho pensato che andava riempito questo vuoto. E poi, alla base di tutto, c'è una situazione di difficoltà che vissi quando avevo otto anni: vivevamo in Puglia, mio papà aveva un'azienda e quando l'azienda fallì, cominciò un periodo durissimo. In quel momento capii che avrei dovuto imparare molto presto a essere indipendente, ciò ha contribuito a rendermi la donna perseverante e resiliente che sono oggi».

Si è inventata dunque imprenditrice, fin-infuencer, per conciliare lavoro e maternità?

«Esatto. Purtroppo molto spesso, quando diventi madre ti guardano male, si ritiene che non puoi più dare al lavoro ciò che davi prima. Diventare mamma è una sorta di stigma, una colpa. E vieni messa ai margini. Investire mi ha permesso di costruirmi un cuscinetto che mi ha consentito di licenziarmi ed avviare la mia attività. Ho scelto indipendenza e libertà anche per poter fare al meglio la mamma di tre splendide bambine».