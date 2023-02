Sanremo, le donne (assenti dal podio) diventano un caso. «Dove sono le quota rosa?». L'ultima a vincere fu Arisa nel 2014

L'ultima fu Arisa: anno 2014. Poi, in ordine a vincere Sanremo sono stati: Il Volo, Stadio, Francesco Gabbani, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Mahmood, Diodato, Maneskin, Mahmood e Blanco. Fino al trionfo di ieri, di Marco Mengoni. E le donne? Le quota rosa? «Volevo dedicare la vittoria a tutte le donne che hanno partecipato al festival», ha sottolineato Mengoni subito dopo la vittoria. «Siamo arrivati in finale in cinque ragazzi e quindi credo sia giusto dedicarlo alle artiste che hanno portato pezzi meravigliosi su questo palco», ha aggiunto con il premio in mano e ancora le lacrime agli occhi per l'emozione. Un ragazzo sensibile, oltre che di grande talento. Un gesto (e una dedica) che non è passato inosservato.

PENSA POTER PREFERIRE ULTIMO A LORO VOI AVETE COSÌ PAURA DELLE DONNE #Sanremo2023 pic.twitter.com/jZPSVsXYZn — chia ☽ sanremo era💐 (@swiftxbishop) February 12, 2023

«In effetti occorre dare in parte ragione a chi sostiene che Sanremo è lo specchio del paese: ovvero, quel luogo dove le donne vengono invitate e blandite, e suscitano tanti post sulla forza femminile, ma poi parlano a notte fonda, mentre il timone lo reggono gli uomini», si legge in un tweet di Loredana. La polemica, neanche troppo velata. Effettivamente quest'anno in gara c'erano cantanti di altissimo profilo: da Giorgia ad Elodie, passando per Levante e Anna Oxa solo per citarne alcune.

«Sono proprio contenta che finalmente su quel palco qualcuno abbia fatto notare che ultimamente a Sanremo le donne non ricevano i giusti meriti», un altro tweet in tendenza. Andando indietro nel tempo, dal 2009 oltre ad Arisa troviamo solo Emma (Non è l'inferno): dunque sulle ultime 15 edizioni solo 2 donne hanno vinto. Un caso? Può darsi, a vincere è sempre la canzone. Ma il dato è questo e molti sui social (e non solo) lo stanno sottolineando. Non solo donne, anche uomini. Non a caso è stato lo stesso vincitore 2023 a rimarcare il fatto stesso.

Marco Mengoni dedica il suo premio a tutte le donne che hanno partecipato al Festival#Sanremo2023 — Festival di Sanremo💐ESC (@SanremoESC) February 12, 2023

«Mengoni dedica il premio alle donne di Sanremo perché "siamo 5 ragazzi". Ve lo deve dire lui in maniera elegante è stata una fotografia impietosa di quello che è il mondo della musica italiana», scrive Leila. «Il prossimo festival lo voglio condotto da giovanna e da anna, con ama e gianni in prima fila a sorridere e fare i mariti trofeo, 19 donne in gara e 9 uomini e solo valletti maschi che devono portare un monologo di 10 minuti sul perché si meritano di fare le scale a sanremo», il tweet di Camilla.