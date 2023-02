Cassazione, Margherita Cassano sarà la prima presidente donna: unanimità in Commissione

Margherita Cassano sarà la prima donna nella storia italiana a guidare la Corte di Cassazione. La sua nomina è stata proposta oggi all'unanimità dalla Commissione per gli incarichi direttivi del Csm.

Roma, crollo del palazzo al Flaminio: tre condanne e risarcimento di 500mila euro

Il voto finale è stato fissato per il primo marzo in una seduta di plenum presieduta dal capo dello Stato.

Attualmente presidente aggiunto della Cassazione, Cassano succederà a Pietro Curzio, che sta per andare in pensione. In passato è stata consigliera togata del Csm, eletta con il gruppo di Magistratura Indipendente.

I concorrenti

La proposta di nominare Cassano è stata avanzata dal relatore, il togato indipendente Andrea Mirenda. I concorrenti erano solo due: oltre a Cassano aveva presentato domanda Giorgio Fidelbo, presidente di sezione in Cassazione. I due candidati sono stati ascoltati in una lunga audizione, prima che la Commissione si esprimesse con il voto.

Chi è Margherita Cassano

Margherita Cassano (1955) è entrata in magistratura nell’anno 1980 ed ha ricoperto le funzioni di Sostituto Procuratore presso la Procura di Firenze; componente della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze; componente del C.S.M.; magistrato di appello destinato alla Corte di Cassazione; consigliere presso la Corte di Cassazione; componente delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione; vicedirettrice del C.E.D. della Corte di Cassazione; Presidente della Corte d’Appello di Firenze. E’autrice di numerose pubblicazioni (monografie, saggi, trattati, commentari, articoli, rassegne), in materia di diritto penale e procedura penale, settori in cui ha tenuto numerose relazioni a convegni e seminari.