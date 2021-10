Obbligati a crescere, Brugia: «Anche gli spot ora sono sostenibili» Webinar in diretta

Giovedì 28 Ottobre 2021, 09:46 - Ultimo aggiornamento: 10:24

"Obbligati a crescere, come cambiano i consumi: consapevolezza e sostenibilità" è il titolo del webinar in streaming oggi dalle 9:30 alle 12.15 sulle testate del gruppo Caltagirone Editore (Messaggero, Mattino, Gazzettino, Corriere Adriatico, Quotidiano di Puglia).

Ripartono i consumi, ma cambiano le esigenze. La crescente attenzione all’ambiente e la maggiore consapevolezza della storia del prodotto, dalle materie prime alla vendita, per consumatori attenti all’aspetto etico, tra nuovi lussi ed esperienza digitale.

A discuterne saranno Simona Zito, Ceo Chopard Italia; Livia Giuggioli Firth, direttrice creativa di Eco Age; Michela Gattermayer, giornalista di moda, ex direttore Velvet, ex vicedirettore Gioia e Elle; Federico Brugia, regista di spot; Clara Tosi Pamphili, ideatrice e curatrice di A.I. Artisanal Intelligence; Euridice Axen, attrice; Laura Basili, Co-founder Women at Business; Ilaria Cecchini, Co-founder Women at Business; Benedetta Balestri, Influencer Marketing Specialist, Co-founder at One Shot Agency; Lulu Gargari, Chef Digital; Elisa Maino, Fashion Influencer. Chiude l'evento Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo di Brunello Cucinelli Spa. Moderano la giornalista del Messaggero Maria Latella e il vicedirettore Alvaro Moretti.

Ripartono i consumi: abitare, lusso, moda

Il primo panel è dedicato ai consumi dei ventenni e a come è cambiato il concetto di sostenibilità anche in ambito moda. «Oggi il concetto di sostenibilità è cambiato in maniera completa - spiega Livia Giuggioli Firth, direttrice creativa di Eco Age - Come facciamo ad avere un business sostenibile nel tempo? Oggi si parla molto di impatto ambientale o di salvaguardare il benessere di chi lavora nella nostra azienda. È importante che i giovani stiano capendo questo: la connessione umana con le persone che producono le cose che indossano. Il mondo del lusso sta cambiando il modo di lavorare: i giovani di oggi stanno riscoprendo un oceano di moda meraviglioso che dovremmo premiare anziché parlare sempre di moda fast fashion - spiega -. Non so se le aziende si sono accorte della generazione Greta Thumberg: saranno loro i futuri clienti delle aziende. Chi vuole avere profitto tra dieci anni deve badare a queste cose, sennò sono aziende finite. Non è un caso che Greta Thumberg abbia fatto la copertina di Vogue Scandinavia. L'unico futuro è il futuro della riduzione dei consumi e i giovani di questo si stanno accorgendo».

«Il "bello" esteticamente ed eticamente devono coincidere - dice Simona Zito, Ceo Chopard Italia - Per noi è importante che la filiera dell'oro e l'estrazione dalle miniere avvenga nel modo più sostenibile possibile, salvaguardando acqua ed energia. Ma anche a livello di impatto sociale: non ci deve essere sfruttamento del lavoro minorile, le misure di sicurezza adeguate. Sono tutti fattori richiesti dalle miniere per ricevere le certificazioni di oro etico. Chopard ha supportato le comunità minerarie affinché raggiungessero queste certificazioni: le ha supportate non solo a livello economico ma anche a livello di formazione. Per convertire l'azienda ad oro etico, è chiesto un cambiamento di tutti i processi produttivi».

Per le grandi aziende però non è immediato un cambio di "visione": «Per una grande azienda prendere la strada della sostenibilità vuol dire fare un investimento che poi vengono riversati sui prezzi dei prodotti - spiega Simona Zito -. Sul mercato c'è ancora grande differenza di prezzo: quello che noi abbiamo fatto è stato investire sulla sostenibilità senza sovraccaricare i prezzi di mercato».

Le nuove generazioni però sono più attenti a valori come quelli della sostenibilità: «Il futuro sarà che tutti saranno chiamati ad essere sostenibili, sia dal punto di vista etico che sociale - dice Michela Gattermayer, giornalista di moda, ex direttrice Velvet -. Le nuove generazioni parlano di ciò che vogliono comprare e uno degli argomenti è anche quella dei materiali etici. Più si consuma e più si inquina, è un problema enorme: sarà impossibile essere sostenibili al 100%, ma bisogna provarci».

Moda e body positivity: se la pubblicità commerciale diventa messaggio sociale

Nel secondo panel si parla di come la narrazione di un messaggio, anche pubblicitario, sia cambiato negli ultimi anni nel mondo della moda. «Anche gli artigiani sono degli scienziati - spiega Clara Tosi Pamphili, ideatrice e curatrice di A.I. Artisanal Intelligence -. Il lusso è legato anche al pezzo unico, al lavoro artigianale. A questo si lega il discorso dello storytelling: compro qualcosa perché mi racconta una storia e aderisce a una filosofia. Abbiamo capito che una cosa non esiste in quanto oggetto ma in quanto relazione che quella cosa crea con me o con chi la guarda. L'intelligenza artigianale è una garanzia di lusso perché si basa sulla storia di quel prodotto».

Ma come cambia ora il racconto di un prodotto? «La generazione X è il segmento più importante, sono già tenuti in grande considerazione e hanno cambiato le regole dei formati - dice Federico Brugia, regista di spot -. Una volta eravamo abituati a pensare allo spot. Oggi raccontare uno storytelling è diverso: c'è sì lo spot, ma anche il web, gli eventi, il brand content, cortometraggi. Si perde la relazione diretta tra l'informazione sul prodotto e il pubblico: si comunicano valori altri, inclusività, sostenibilità, che non c'entrano direttamente col prodotto ma di cui il brand si fa carico sponsorizzando un ideale, creando una condivisione con le nuove generazioni». Inevitabilmente è cambiato anche il modo di creare gli spot: «Ormai quasi tutti sono fatti in maniera sostenibile: ci sono set plastic free, gruppi elettrogeni meno inquinanti. La stessa produzione cerca di essere sostenibile».