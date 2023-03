Mercoledì 22 Marzo 2023, 18:51 - Ultimo aggiornamento: 19:36

Ora si cambia musica, le direttrici di orchestra sono sempre di più, un'onda che rinfresca i teatri italiani. La maestra Vanessa Benelli Mosell sale sul podio per il lancio mondiale, dall’aeroporto di Fiumicino, dell’operazione Mundys, il gruppo leader della mobilità sostenibile. «La scelta ricaduta su di me per la partenza di Mundys mi onora e mi inorgoglisce», dice la direttrice nell’intervista di copertina di MoltoDonna, il magazine giovedì 23 marzo in edicola (e online) con Il Messaggero e gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Gazzettino, Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Per il concerto all’aeroporto di Fiumicino, con la JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la maestra ha scelto le danze di Borodin, Bartók, Ravel e Bernstein. «Volevo unire movimento e viaggio. Un po’ la mia dimensione». La direttrice, 36 anni, è conosciuta a livello internazionale per le sue performance dei Klavierstuecke di Stockhausen, con cui ha lavorato a stretto contatto. «Essere una musicista donna al vertice - dice Benelli Mosell - fa ancora notizia, io punto al giorno in cui, nel mio mondo, daremo accento solo alla musica. Intorno a me voglio più inclusione e niente pregiudizi. Mi piace creare un ambiente armonioso e rispettoso dove i contenuti predominano sui ruoli».

E sono sempre di più le maestre. Speranza Scappucci, prima italiana a dirigere alla Scala: «Il sogno? Non essere nè uniche, nè ultime». Con lei, sul podio, Beatrice Venezi, Alondra de la Parra, Mirga Gražinytė-Tyla, Oksana Lyniv, la prima a capo di un teatro lirico, il comunale di Bologna, e Eun Sun Kim. Dalla musica al calcio, con le duellanti Roma e Juve che si contendono lo scudetto del campionato femminile. Una sfida raccontata da Sara Gama, Barbara Bonansea e Cristiana Girelli, bianconere, e dalla portiera giallorossa Camelia Ceasar. E ancora: un reportage dal Libano, sulla missione di pace e parità di Unifil. In prima fila, Romina Fedeli, maggiore dell'Esercito, a capo del Gender Focal Point a Shama. L’intervista alla chimica Francesca Gabrieli che fa «brillare i colori di Vermeer».

Per la moda, protagoniste le giacche, in tante declinazioni. Dal blazer che in primavera si indossa da solo al trench leggermente over, dal giubbotto al chiodo e al piumino scamiciato. E anche le camicie si riprendono la scena e riportano tanto colore nelle giornate. Nell'armadio dell'attrice Cristiana Dell'Anna, ora al cinema con "Mixed by Erry", tanti stili e influenze, ma una sola condizione: che siano capi green. La tecnologia ci fa belle, con i device elettronici di ultima generazione, presentati a Cosmoprof, che sono la nuova frontiera per la cura di viso, pelle, capelli e corpo. Laser, led, radiofrequenza e ioni levigano, tonificano e ringiovaniscono. Una beauty routine hi-tech raccomandata dalle influencer.

E per l'oroscopo di aprile, soldi per Toro e Gemelli, rinnovamente per Leone, Scorpione e Acquario. Bilancia e Pesci, che cielo!