Calendario dell'avvento beauty: "strategie" di bellezza, giorno per giorno

Una piccola “coccola” al giorno per ingannare l’attesa e contare i giorni fino a Natale, oltre a prendersi cura di sé, primo vero dono del Natale imminente. Tra trattamenti e make-up, è possibile comporre un calendario dell’avvento beauty.

Si comincia, oggi, primo dicembre, con un tocco di glitter. La maschera occhi rinfrescante Wild Wishes, in edizione limitata, nella Sephora Collection, “accesa” da glitter dorati, è concepita per rilassare e sgonfiare gli occhi, contrastando le borse. Riutilizzabile, va posta per quindici minuti in frigorifero e poi direttamente sugli occhi per godere del suo effetto rinfrescante.

APPROFONDIMENTI MIND THE GAP Calendario dell'avvento beauty: "strategie" di...

Il 2 l’attenzione passa alla pelle, con il tonico Ren Clean Skincare, arricchito con AHA, che esfolia delicatamente il derma, rendendo l’incarnato più luminoso, restringendo i pori e prevenendo la comparsa di imperfezioni.

Il 3 si pensa alle labbra con Laneige Lip Sleeping Mask, maschera da notte che rigenera le labbra secche, facendole diventare morbide e lisce. Può essere applicato anche prima del rossetto: ne prolunga la durata.

Il 4, si guarda al corpo. Rose Gold Shimmer Scrub, scrub in oro rosa di Frank Body, per un effetto esfoliante, idrante e “scintillante”. Da massaggiare vigorosamente sul corpo inumidito, va poi lavato via sotto una buona doccia calda. Il fine settimana è all’insegna del relax.

Il 5 è perfetto per immergersi nella vasca con Shoot for the Stars, bomba da bagno Lush decorata come un cielo stellato. Sciolta nell’acqua, la “bomba”, tra profumi agrumati, olio di mandorle emolliente e crema di cocco, ammorbidisce la pelle e la tonifica. Una pausa per rilassarsi.

Il 6, la pelle si profuma con note di caramelle, zucchero filato, lime iraniano e muschio bianco, grazie al body spray Snow Fairy di Lush.

Il 7, protagoniste sono le sopracciglia. Benefit Cosmetics 24-hour brow setter gel è un gel invisibile per fissare le sopracciglia e il trucco per 24 ore. Facile da applicare, può essere usato da solo o come fissante per il make-up.

L’8 si pensa ai capelli, con l’azione riparatrice di Shu Uemura Ultimate Reset Mask, ispirata ai rituali di bellezza giapponese.

Il 9 si passa alle mani con Polaar La Véritable Crème de Laponie, crema in edizione natalizia, con confezione ideale pure da appendere all'albero. La crema, con tre bacche artiche, idrata, nutre e protegge le mani.

Il 10 ad andare in scena saranno le gambe, con Collistar, stivaletto-maschera nutriente defaticante piedi e polpacci.

L’11, “terapia” del relax con Rituals, shower gel a base di rosa indiana e olio di mandorle dolci. Versando il gel sulla mano e poi un poco di acqua, si ottiene una schiuma rilassante.

Il 12 è per Verbena & Mandarino, fragranza in limited edition natalizia firmata L'Occitane en Provence, che ha il suo cuore nelle note di mandarino e legno di cedro affumicato. Questo il profumo di mousse da doccia, crema corpo, sapone e crema mani.

Il 13, la giornata è per rilassarsi. Ha la forma di un bastoncino di zucchero Candy Cane, spumante da bagno di Lush, riutilizzabile, con olio essenziale di limoni siciliani e bergamotto.

Il 14, con la maschera anti-rughe viso e collo di Face D, in tessuto, dopo appena venti minuti di applicazione, grazie all’acido ialuronico a tre pesi molecolari, rende la pelle più luminosa e compatta, riducendo la visibilità delle rughe.

Il 15 si prova il profumo. Forever Touche D’Argent di Laura Biagiotti ha la sua forza nell’equilibrio tra bergamotto, alga laminaria, pepe rosa, pepe nero, pera, come note di testa, e mughetto, iris, peonia, caramello salato, tuberosa, come cuore. Le note di fondo sono muschio di quercia, vaniglia, musk, fava tonka.

Il 16, ad essere in primo piano è lo smalto. & Other Stories propone kit duo di smalti in edizione limitata, tra tonalità classiche e altre inedite, senza trascurare il glitter, dal rosso intenso al verde bosco, fino al lilla caleidoscopico.

Il 17, The sleeping kiss Wild Wishes, nella Sephora Collection, è il kit con maschera notte nutriente e riparatrice per capelli, siero notte anti-imperfezione per il viso e una maschera da notte leopardata per assicurarsi il giusto riposo.

Gli ultimi giorni prima di Natale si possono dedicare alle prove di “look”.

Il 18, si pensa allo sguardo, studiando come renderlo più intenso grazie all’uso della matita per sopracciglia Clarins.

Il 19, si pensa a come illuminare la pelle, con Holiday Gems Glow Elixir di Kiko, primer e siero viso 2 in 1 nutriente e illuminante, ottima come base per il make-up, anche per l’effetto luminoso frutto delle sue microperle.

Il 20, si procede con le prove. Deborah firma il fondotinta extra mat perfection dal finish opaco: la sua formula è arricchita con una miscela di attivi che proteggono dall'inquinamento atmosferico e dalle radiazioni UV e stimolano i meccanismi di autodifesa della pelle allo stress ossidativo.

Il 21, attenzione agli occhi. Di Deborah pure la palette ombretti Trio Hi Tech, con finish ultraluminoso e formula Wet&Dry per uno sguardo sempre perfetto. L’ombretto, usato asciutto, assicura un effetto più delicato, se viene bagnato, invece, regala suggestioni più intense.

Il 22, ancora sguardo, con Milk Make-up, Kush High Volume Mascara, super volumizzante con olio di semi di canapa.

Il 23, si fanno “rosse” labbra e guance. Lovetint di Benefit Cosmetics si applica in tratti leggeri su ciascuna guancia, sfumando poi il colore con le dita, e picchiettandolo, invece, sulle labbra.

Il 24, è il momento di un regalo da mettere sotto l’albero. Parola d’ordine, skintech. In occasione di Natale, Foreo lancia Ufo & Manuka Honey Gift Set, che unisce il dispositivo Ufo, per applicare la maschera in modo smart, semplice, sicuro, alla maschera con infuso di miele di Manuka proveniente dalla Nuova Zelanda. La pelle appare più liscia, elastica, giovane. Un vero “dono”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA