MoltoDonna, Anna Ferzetti: «I miei viaggi indimenticabili con Picchio. Noi attori andiamo in mille luoghi con la testa»

I viaggi di Anna Ferzetti. «Il nostro mestiere», spiega l'attrice romana in un'intervista a MoltoDonna, «ci porta in mille luoghi diversi. Non solo fisicamente, soprattutto con la testa: recitare significa intraprendere una serie di percorsi alla scoperta dei nostri personaggi e delle loro vite». E uno di questi percorsi ha portata l’attrice quarantenne, costantemente divisa tra cinema, teatro, tv e abbonata a lunghi viaggi di piacere con la famiglia (il compagno Pierfrancesco Favino detto Picchio, le figlie Greta e Lea), sul set di "I peggiori giorni", la commedia a episodi diretta da Edoardo Leo e Massimiliano Bruno (in sala il 14 agosto). In uno degli episodi, Anna interpreta in coppia con Neri Marcorè la mamma di un’adolescente, portata sullo schermo da sua figlia Greta Favino, 17 anni, vittima di un atto inqualificabile: mentre dormiva sulla spiaggia, è stata protagonista a sua insaputa di un video osceno poi diffuso dagli amici sulla rete. Anna racconta i suoi viaggi indimenticabili, «in treno con mio padre, e il primo viaggio con Picchio, in Vietnam e Thailandia. Ci spostiamo sempre insieme, con le figlie, siamo abituati a condividere: le ragazze ci seguono anche nel lavoro, mi hanno raggiunta anche nella tournée di "Perfetti sconosciuti"».

Viaggi tra amiche, come Victoria Cabello e Susy Laude che raccontano le loro avventure in giro per il mondo. «Ti ricordi il Natale a Malindi? E a New York? Dal volo sul Cessna in Africa alla ricerca di un letto in Thailandia, quante risate».

Viaggi anche nello spazio, le donne sono le più idonee per le missioni su Marte.

La prima spedizione per il Pianeta Rosso potrebbe essere essere affrontata da un equipaggio al femminile, le astronaute consumano meno ossigeno e sopportano meglio lunghi viaggi. Viaggi in cerca di nuovi orizzonti della Gen Z, «la generazione plural, con tanti paradigmi», come la definisce la sociologa della Sapienza Mariella Nocenzi: non mette più il lavoro al primo posto nella scala dei valori ma le esperienze e la qualità della vita.

E sono nel segno della vittoria i viaggi intorno al mondo della velista Francesca Clapcich, prima azzurra a conquistare il primo posto all'Ocean Race. «Ora sogno un nuovo IMOCA 60 per partecipare nel 2028 al giro del mondo in solitaria e senza scali», racconta la campionessa a MoltoDonna.

Come ci si veste per partire? Dalla tuta pantalone alla borsa, dagli occhiali da diva alle friuliane, gli outfit ideali per mettersi in viaggio. Consigli di bellezza per le vacanze: si raccomanda una buona esfoliazione prima di mettersi al sole e di spalmare la crema protettiva ogni due ore per evitare scottature. In acqua? Ci si allena con l'AcquaStretch, fitness routine ideale per le vacanze. Tanto mare anche nelle case con il design che si ispira a pesci ed oceani. L'oroscopo di Luca è dedicato all'attrice Caterina Murino, madrina della prossima Mostra del Cinema. Agosto di amore per il Leone, fascino per l'Ariete, e un dopo di Ferragosto per il Capricorno, fortuna per il Toro.