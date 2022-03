8 marzo, il webinar del Messaggero: i diritti delle donne al tempo della guerra

Il webinar del Messaggero condotto da Maria Latella e il vicedirettore Alvaro Moretti in occasione della Giornata internazionale delle donne. Sono intervenute la ministra per il Sud, Mara Carfagna, la senatrice di Italia Viva, Maria Elena Boschi, la rettrice dell'università Sapienza di Roma, Antonella Polimeni, la presidente e azionista unica di Menarini Farmaceutici, Lucia Aleotti, Marcella Panucci, capo di gabinetto del ministero della Funzione pubblica, Silvia Salis, vicepresidente vicario del Coni, e Simona Ventura, popolare volto della tv e giornalista.

«Mi sono fatta le ossa nel mondo del calcio dove lo donne non erano considerate, almeno le donne giornaliste», racconta Simona Ventura. «Tra carriera e figli - aggiunge - qualcosa sul campo le donne lo devono sempre lasciare».

«Perchè abbiamo le donne? Perchè sono donne? No perchè sono le migliori. In tantissimi ruoli le donne sanno danno quell'impegno nel lavoro che tante volte gli uomini non sono capaci di dare», così Lucia Aleotti, presidente e azionista unica di Menarini Farmaceutici.