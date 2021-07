W20, Gentiloni: «Donne al centro di una ripresa sostenibile e inclusiva»

Giovedì 15 Luglio 2021, 13:31

Le donne al centro della ripresa che dovrà essere «sostenibile ed inclusiva», raccomanda il commissario Ue per l'Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo al summit W20 in corso a Roma che si conclude oggi. Al termine dei lavori, nel pomeriggio, sarà ufficialmente consegnata la dichiarazione all'ambasciatore Luigi Mattiolo, Sherpa italiano del G20, con le proposte elaborate nel corso del summit.

«L'uguaglianza di genere non è solo un imperativo morale o una questione di equità, fa bene anche alla crescita», secondo il commissario che parla in un videomessaggio. Le analisi economiche Ue «indicano che l'aggiunta di donne alla forza lavoro stimola la crescita economica», sottolinea Gentiloni, mettendo in evidenza l'importanza delle misure incluse nei piani nazionali di ripresa finanziati dal Next Generation Eu per promuovere la parità di genere. «L’Unione Europea si attesta come leader della gender equality e siamo molto orgogliosi di questo, ma dobbiamo promuovere strategie per superare definitivamente il gap lavorativo e salariale. Con la ripresa post Covid, - conclude Gentiloni - dobbiamo rappresentare maggiormente le donne, promuovendo l’empowerment femminile in tutti gli aspetti della vita».

Un passo avanti decisivo va fatto, secondo il commissario, sul fronte della parità retributiva, «un principio fondamentale in una società moderna ed equa, ma che ancora ci sfugge».

La vicepresidente della Camera Mara Edera Spadoni ricorda che«i rappresentanti delle Istituzioni hanno «un compito preciso: tutelare e rafforzare l'emancipazione femminile investendo in tutte quelle misure che incentivino l'occupazione delle donne e che colmino la disparità salariale. É nostro dovere abbattere tutti i pregiudizi e gli stereotipi culturali che fanno sì che tante donne, quotidianamente, siano discriminate e sfruttate. Nonostante le donne siano più istruite, tendono a fare meno carriera e a percepire retribuzioni più basse. La politica deve intervenire in loro sostegno garantendo dei servizi e svicolandole dai lavori di cura che portano via molte ore preziose, facendole così rinunciare a mansioni di rilievo o alla possibilità di fare carriera».

LA SINDACA RAGGI

La proposta della sindaca di Roma Virginia Raggi per risolvere la questeione della disparità sul lavoro. «A mio avviso una delle misure fondamentali dovrebbe passare dalla obbligatorietà del congedo parentale per i padri per lo stesso periodo previsto per le madri, in modo tale che nel primo anno di vita il bambino possa passare lo stesso tempo con il padre e con la madre e che i datori di lavoro sappiano bene che non ci sono differenze nelle assunzioni o nelle progressioni di carriera tra uomini e donne». Secondo Raggi oggi «sono questi i principali ostacoli della maternità, un fatto assolutamente naturale nella vita di una donna e di una famiglia che però viene utilizzato come discriminazione. Noi dobbiamo rimuovere questa discriminazione».

Il governatore Nicola Zingaretti ricorda che la Regione Lazio è stata «la prima in Italia ad avere introdotto una legge sulla parità salariale», che sta già dando i primi risultati. «Dobbiamo avere chiaro l’obiettivo: non vogliamo tornare all’Italia e all’Europa pre-covid. Troppo spesso le donne pagavano il prezzo più alto, adesso ci dobbiamo impegnare per costruire un nuovo sistema».

I BAMBINI

A causa della pandemia, 11 milioni di ragazze rischiano di non tornare mai più a scuola, con impatti potenzialmente devastanti sulla loro salute, sulla loro sicurezza e sul loro benessere. È quanto denuncia Save the Children in occasione del Women-20 Summit «La perdita dell'opportunità di ricevere un'istruzione espone bambine e adolescenti al rischio - afferma Save the Children - di sfruttamento del lavoro minorile, matrimoni e gravidanze precoci, con una situazione che nell'ultimo anno è peggiorata drammaticamente». Secondo l'organizzazione «se a livello globale, infatti, i minori dei paesi più poveri hanno perso il 66% in più di giorni di scuola rispetto ai coetanei che vivono nei paesi più ricchi, la situazione è ancora più grave per le bambine: nei paesi a basso reddito hanno totalizzato, in media, il 22% in meno di giorni d'istruzione rispetto ai loro coetanei maschi. Anche se nei paesi più ricchi il gap di genere è minore (le ragazze hanno perso oltre il 3% d'istruzione rispetto ai coetanei dell'altro sesso), bambine e ragazze restano svantaggiate: basti pensare che alla fine del 2020, nel nostro paese, più di 1 ragazza su 4, tra i 15 e i 29 anni, era intrappolata nel limbo dei Neet, cioè coloro che non studiano e non lavorano».