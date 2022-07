Al via il W20 in Indonesia, dal summit le proposte ai leader per ridurre divari di genere

Si terrà da lunedì 18 a giovedì 21 luglio in Indonesia il W20, il gruppo ufficiale della società civile del G20 sulla parità di genere e l’emancipazione femminile. Obiettivo del vertice la definizione e la presentazione di un documento finale da proporre ai capi di Stato e di Governo del G20 che si riuniranno a Bali a fine ottobre. Tra i tanti temi che saranno affrontati sulle rive del lago Toba nel nord di Sumatra dalle delegate internazionali nel corso di un summit che si inserisce in una fase davvero complicata a livello internazionale caratterizzata dal conflitto in Ucraina, dalla ripresa della pandemia e dalla crisi energetica e dei prezzi delle materie prime, la questione della parità di genere e dell'emancipazione delle donne e delle ragazze, l’abbattimento delle discriminazioni e delle disuguaglianze, le misure per favorire l’imprenditoria femminile e l’autonomia economica, la riduzione dei divari nei tassi di partecipazione alla forza lavoro tra gli uomini e donne, una sanità equa e maggiori investimenti nella ricerca per la medicina di genere, sostegni a favore delle donne nelle aree rurali e l’inclusione delle donne con disabilità.

Per l’Italia, che ha presieduto il vertice lo scorso anno, sono sei le delegate presenti al summit indonesiano: Linda Laura Sabbadini, Elvira Marasco, Martina Rogato, Sveva Avveduto, Gianna Avellis e Katia Petrini.