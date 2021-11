Violenza contro le donne, gli appelli video di Giammarco Tognazzi e Tullio Solenghi

Stop alla violenza contro le donne. Gli appelli di Giammarco Tognazzi e Tullio Solenghi in alcuni video che saranno presentati all'evento "Libere di essere", promosso dal Comune di Parma in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con l’Associazione Buuuball off Colors e Zonta International, attraverso i Club di Bologna, Palermo Zyz e Venezia.

«Minacciare questa è violenza, umiliare questa è violenza, picchiare questa è violenza. Non avere paura, chiama il 1522 e denuncia», dice Giammarco Tognazzi, attore e conduttore, nel video in cui tiene la mano aperta, facendo il segno internazionale che equivale a un sos.

«Siamo ancora qui a parlare di violenza fisica e psicologia. Che vergogna, che squallore.... C'è questa mentalità del maschio, la donna non riuscirà mai ad arrivare sono sono arrivati loro.....E poi l'unica che ha vinto due Nobel, uno per la fisica e l'altro per la chimica, è una donna, Marie Curie», è il messaggio di Tullio Solenghi, attore, comico e regista.

L’evento vedrà, pertanto, la presenza di alcune classi dell’ITIS ed il collegamento in streaming, sul canale YouTube del Comune di Parma, per le altre scuole che vorranno partecipare. Sarà possibile coinvolgere le studentesse e gli studenti ascoltando le loro voci; potranno contribuire attivamente durante l’incontro con domande e proposte di progetti da realizzare insieme alle Istituzioni coinvolte.

La tavola rotonda vedrà il contributo video di Tullio Solenghi e Gianmarco Tognazzi che manderanno un messaggio particolare ai ragazzi, in collegamento anche da alcune scuole di Venezia e Palermo. Alla tavola rotonda è pervista la partecipazione di diversi relatori tra cui: Marinella Caruocciolo, dirigente divisione Anticrimine della questura di Parma che racconterà le prime fasi di intervento e di sostegno per le donne vittime di violenza; Lucia Russo, procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Bologna; Ombretta Cecchini psicologa e psicoterapeuta che parlerà degli aspetti psicologici ed affettivi legati al fenomeno. Saranno inoltre presenti la senatrice Sabrina Ricciardi – membro della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza – e Ines Seletti, assessora alla scuola del Comune di Parma.