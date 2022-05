«Amore in codice rosso», il cortometraggio su una storia vera di violenza

“Amore in codice rosso” è il titolo del cortometraggio realizzato dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo che si ispira a una storia vera, quella di una donna che per anni è stata vittima di violenza. Alla presentazione del corto, all’Arum di Pescara, Sala d’Annunzio, era presente anche la protagonista della storia che lo ha ispirato.

Il corto, ideato da Maria Franca D’Agostino, presidente della commissione regionale Pari Opportunità, e da Franca Terra, della durata di 12 minuti, è il racconto della storia di una donna, interpretata dall’attrice Tiziana Di Tonno sotto la regia di Antonio Di Loreto, che dopo anni di violenze trova il coraggio di denunciare il proprio marito e di ricominciare una nuova vita con i suoi tre figli.

In Italia, viene uccisa una donna ogni tre giorni (dati Eures, 2020) e spesso accade che si faccia il processo alla vittima, attuando, insomma, quella che si chiama “vittimizzazione secondaria”, inoltre il 72% delle vittime non denuncia subito il reato e solo una donna su dieci lo fa. Quello che ancora manca, oltre a pubblicazioni periodiche dei numeri, è soprattutto un sistema di raccolta dati catalogati e coordinati tra loro. La Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo spera che il racconto di una donna che è uscita dal tunnel della violenza possa dare coraggio a tutte quelle donne che si trovano intrappolate in una storia di violenza domestica e che le convinca a denunciare chi maltratta.

«Questo iniziativa - dichiara la presidente D’Agostino - testimonia l’impegno delle istituzioni nella prevenzione dei reati connessi al femminicidio e alla violenza contro le donne, vuole favorire la riflessione e il dibattito sul tema della violenza di genere al fine di attuare una campagna di sensibilizzazione per la diffusione di una cultura di contrasto ad ogni forma di violenza, che purtroppo quasi ogni giorno riempie una pagina di giornale. Il cortometraggio - prosegue la presidente, ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Cultura, riconoscimento che ci rende particolarmente orgogliose per il lavoro svolto come commissione». Alla presentazione hanno partecipato Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio Regionale, Nicoletta Verì, assessore alla Sanità e Pari Opportunità della Regione Abruzzo e il Sindaco di Pescara Carlo Masci.