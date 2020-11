Violenza, il presidente dell'Ami Gassani: «Il Codice Rosso non ha avuto gli effetti sperati»

In occasione della giornata internazionale sulla violenza contro le donne L’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani (AMI) organizza una tavola rotonda dedicata a questa emergenza. Il webinar potraà essere seguito dalle ore 10, 30 fino alle ore 12,30 del 25 sulla piattaforma di Studio Cataldi YouTube e Facebook.

«Purtroppo il Codice Rosso, nonostante i buoni propositi, non ha sortito gli effetti sperati - dichiara l’avvocato Gian Ettore Gassani, presidente Nazionale Ami - La pandemia ha determinato una spaventosa emergenza familiare caratterizzata dall’aumento dei femminicidi (19%) e della violenza in famiglia, in particolare contro donne e bambini (70% in più rispetto al 2019). Si calcola un aumento del 30% del numero delle separazioni in Italia. Urge investire risorse per rendere efficace il Codice Rosso, potenziare i centri antiviolenza e garantire più mezzi alla magistratura e alle Forze dell’Ordine. Con i decreti a costo zero è impossibile contrastare la violenza di genere». Numerosi gli avvocati che interverranno al webinar che sarà arricchito dalle testimonianze di diversi personaggi della cultura e del giornalismo.

