Bobo Vieri, Luca Argentero e Daniele De Rossi in campo contro la violenza sulle donne: la sfida è rasati vs barbuti

Una partita per le donne. Rasati contro barbuti. In campo i Bomber, capitanati da Bobo Vieri, e i King, con Luca Argentero e Daniele De Rossi. La sfida si terrà a Roma il 20 maggio presso lo Stadio dei Marmi a porte chiuse, a lanciarla Gillette, brand maschile per eccellenza che scende in campo per aiutare le vittime di violenza.

Gillette vuole unire tutti gli uomini perché facciano fronte comune contro questo fenomeno e ha ideato un progetto che sosterrà la Fondazione DOPPIA DIFESA, costituita da Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno (dal 2007 a fianco delle donne vittime di violenza), e l’iniziativa di inclusione lavorativa “Aula 162” promossa dall’Associazione Next con il supporto di Procter & Gamble e parte del programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia”. Al progetto collaborano Croce Rossa Italiana e Manpower Group con la Fondazione Human Age Institute.

Secondo dati Istat con il lockdown c'è stato un incremento del 59% delle richieste di aiuto da parte di vittime di violenza rispetto allo stesso periodo del 2019. Inoltre, è emerso che nel 93,4% dei casi la violenza si consuma tra le mura domestiche, nel 64,1% si riportano anche casi di violenza assistita, il 45,3% delle vittime ha paura per la propria incolumità o di morire, il 72,8% non denuncia il reato subito.

«Noi tutti, Bomber & King, con questo progetto vogliamo segnare l’inizio di tanti piccoli passi nell’offrire alle donne che hanno purtroppo subito violenza gli strumenti indispensabili per riscattarsi e ricominciare la vita a cui hanno diritto. Per noi è quindi essenziale rendere accessibile a queste donne la tutela legale ed il supporto psicologico, tramite Doppia Difesa e garantire loro, attraverso il progetto concreto di P&G in collaborazione con Next, #Aula162, un percorso di formazione professionale che le porti al reinserimento del mondo del lavoro e ad un’autonomia economica», spiega Giuseppe La Pusata, Shave Care Brand Director Italia.

Michelle Hunziker, co-fondatrice Doppia Difesa: «Il nostro obiettivo è far capire a tutti che la violenza non è solo un problema delle donne, bensì un drammatico fenomeno che riguarda la società intera, da combattere insieme! Il fatto che un brand prettamente maschile come Gillette abbia preso posizione con tanta forza contro ogni tipo di violenza e discriminazione, unendosi alla battaglia di Doppia Difesa, mi riempie il cuore di una gioia immensa. È solo prendendoci per mano, donne e uomini, che potremo spezzare il circolo vizioso della violenza e creare una nuova, virtuosa cultura del rispetto, della fiducia e della sensibilità».

«‘Aula 162’ è un progetto sociale e dunque di tutti, che vede P&G co-promotrice insieme con l’Associazione Next e che intende restituire la dignità alle persone bisognose attraverso il lavoro. L’obiettivo del progetto ‘Aula 162’ è quello di aiutare donne vittime di violenza ma anche migranti, rifugiati e persone italiane che hanno persone il lavoro a causa del covid o per altri motivi, a trovare o ritrovare un posto di lavoro», spiega Paolo Grue, presidente e amministratore delegato di Procter & Gamble Italia.

