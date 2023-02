Al Senato si presenta il libro sulle storie dei figli sottratti dallo Stato alle mamme considerate "alienanti", inchiesta choc in Parlamento

«Senza madre. Storie di figli sottratti alle madri» è il titolo del volume a più mani (Magi edizioni) che verrà presentato in Senato giovedì 9 febbraio, dalle ore 10.30 alle 13.30 nella Sala Zuccari (ingresso da via della Dogana Vecchia, 29). Al convegno, moderato dalla giornalista Flavia Fratello, parteciperanno la senatrice del Pd Valeria Valente, già presidente della Commissione di inchiesta del Senato sul femminicidio e la violenza di genere, l'onorevole Maria Teresa Bellucci (Fdi), viceministra del lavoro e delle politiche sociali e le autrici: Franca Giansoldati, Flavia Landolfi, Silvia Mari, Assuntina Morresi, Nadia Somma, Paola Tavella, Emanuela Valente, Livia Zancaner. L'ingresso sdarà consentito fino al raggiungimento della capienza massima della sala, i giornalisti possono accreditarsi inviando una mail a valeria.valente@senato.it. I lavori verranno trasmessi in streaming sulla web tv e sul canale youtube del Senato della Repubblica.