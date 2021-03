Otto marzo, le vignette ironiche e amare del collettivo Sputnink come omaggio alle donne

Un omaggio ironico e allo stesso tempo amaro quello che il collettivo Sputnink, composto da fumettisti e fumettiste, fa nella giornata internazionale della donna al Messaggero. Una serie di vignette disegnate dalla stragrade maggioranza degli artisti e delle artiste, regalate al quaotidiano perchè ne faccia la massima diffusione, perchè il web sia invaso da questi disegni, perchè anche con le matite e con i colori si può essere parte di un percorso virtuoso per ridurre il gap della differenza di genere e per invertire quei meccanismi di violenza di genere che continuano a fare vittime fra le donne. Un regalo graditissimo che arriva dopo quello che ci era stato fatto il 25 novembre, vignette contro la violenza alle donne.

Sputnink ci ha regalato dunque dei disegni bellissimi, in cui prevale la cronaca - la polemica ad esempio, sulla declinazione al maschile dei nomi che indicano le professioni delle donne, le speranze per un Recovery plan che tenga conto della disparità di genere - e in cui le celebrazioni per la giornata internazionale della donna confluiscono, quasi inevitabilmente, in un messaggio contro la violenza di genere.

Mimose spruzzate di sangue, purtroppo, ma anche la volontà di dare un taglio netto alla violenza, di riappropriarsi di un linguaggio che rappresenti la diversità, perchè la parola ha il formidabile potere di evocare ciò che esiste ma ancora non si vede, (o non si vuole vedere), perchè crea categorie del pensiero che prima non c'erano. E, ancora, richieste di rispetto e di diritti. Buona visione delle vignette nella gallery che trovate allegata e grazie al collettivo Sputnink. Trovate tutti i loro lavori su https://sputnink.altervista.org/

Una grazie a Luc Garçon; NicoComix; Paolo Lombardi; Pietro Scuderi; RampicantiStorti; VignettaRu; Vanessi; Alagon; Befeldo; Charlie Comics; Enneesse; Giuseppe La Micela; Il Grezza; In Buona Fede; Kutoshi Kimimo. https://m.facebook.com/Sputnink.Vignette/

