Arte, dalla ceramica donne scultrici elaborano il futuro, le opere in mostra a Via Margutta

Simboli femminili rivisti, capovolti, immaginifici. Decentering in ceramics, alla lettera decentramento in ceramica: le opere in mostra alla Galleria Saltoun di Via Margutta fanno discutere e catturano l'attenzione perchè sono la metafora del loro potenziale sovversivo verso nuovi punti cardinali. Come la capacità femminile di scrivere il futuro partendo dal passato, di curare le ferite e di purificarsi in un ciclo continuo di energie quasi divine. E così la reinterpretazione della mitica Artemide Efesia, celeberrima opera conservata al Museo Archeologico di Napoli, da sempre disegnata o fotografata per il magnetismo sprigionata dall'alabastro giallo di cui è fatta si trasforma.

Stavolta si chiama Artemide Multimammia, è in terracotta ed è un manufatto stilizzato in cui i venti seni, dalla vaga forma di pagnotte, sembrano incorniciati quasi a farne un totem capace di sfamare l'umanità con generosa e prodiga attitudine materna. L'autrice è Nedda Guidi (Gubbio 1927-Roma 2015) una delle prime donne nell'Italia del dopoguerra a lavorare la ceramica. Nel 1988 scriveva che «il materiale ceramico è tanto suadente da costituire una vera trappola per chi la pratica. Si è sempre tentati di conservare le porosità e le screpolature al taglio del filo, i grumi degli impasti, di assecondare le venature occasionali, le striature della mano, le tracce delle cinque dita, gli strappi e le lacerazioni così affascinanti. E poi le affumicature del fuoco, i bei bruno-neri che rimandano alla fucina di un vulcano o ai primordi dell’umanità. Si può parlare così di ritorno alle origini, dei quattro elementi pre-socratici, di atto riconciliante con la terra, terra-madre come di un ventre in cui possano placarsi le angosce e le scissioni di un mondo al quale non possiamo chiedere le risposte ultime della vita».

L'idea di una dea madre in chiave ecologista è al centro della grande scultura realizzata da Chiara Camoni chiamata Sister, un manufatto che sembra propiziare buone cose in un intreccio botanico che vanno a formare un abito lungo aperto sul davanti, come l'antro di una caverna o, volendo, un vaso capovolto: evidente riferimento alla capacità generatrice della donna. La dea figurata, immensa e accogliente non ha volto visto che ospita, proprio come un vaso, un grande mazzo di fiori (veri). Colori e profumi sembrano fuoriuscire da quella suggestione.

Il percorso delle artiste prosegue con Franca Maranò, Gaia Fugazza, Holly Stevenson, Zoe Williams, Florence Peake. Le loro opere sono state realizzate a ROma nel 2022 grazie a un progetto finanziato dalla Regione Lazio che promuove l'incontro tra l'arte contemporanea e l'artigianato e ha permesso alle artiste di lavorare nella storica bottega Paolelli nel quartiere Bravetta.