Tumore al seno, al via "Rose Angel" il progetto di prevenzione promosso dall'Umberto I

In occasione del mese della prevenzione del tumore al seno prende ufficialmente il via “Rose Angel”, progetto la cui madrina è Milena Miconi, promosso in collaborazione con il Policlinico Umberto I che vuole offrire, nella città di Roma e nei comuni della Regione Lazio, non solo uno sportello senologico itinerante che funzioni anche on line dedicato alla prevenzione precoce del carcinoma mammario ma anche una voce amica e un sostegno per il reintegro psico-sociale di tutte le donne con una diagnosi di tumore al seno.

L’iniziativa nasce dall’incontro tra professionisti sensibili al tema: Massimo Vergine, direttore della UOC di Senologia del Policlinico Umberto I e presidente dell’Associazione no profit Filo Teso, Antonella Minieri, presidente associazione Mida Academy, Giancarlo Ferri, dipendente del Policlinico Umberto I e Segretario Generale della Camera Europea dell’Alta Sartoria, Daniele Ciaffi, fotografo di professione che ha realizzato numerosi servizi con donne operate di tumore al seno. Per presentare il nuovo ecografo con sonda specifica e per supportare la realizzazione degli altri step previsti nel progetto, l’8 ottobre il Circolo Roma Polo Club (Via dei Campi Sportivi, 43) a partire dalle 9,30 ospiterà Il Rosa in passerella un grande charity event che unirà moda, sport e salute. Nel ricco programma della giornata il Centro di Ascolto Medico con visite di prevenzione, la presentazione del progetto a cui parteciperanno, tra gli altri, Marco Di Paola, Presidente FISE - Federazione Italiana Sport Equestri, e Andrea Botticelli, Coordinatore della Breast Unit Policlinico Umberto I, una partita di polo, che vedrà al taglio del nastro d’inizio Maria Consiglio Visco Marigliano, e a seguire un defilè della stilista internazionale Stella Customized che avrà come protagoniste le donne in rosa con testimonial, Patrizia Mirigliani, ospite d’onore dell’evento.