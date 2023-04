Donne in maggioranza nella classifica dei personaggi più influenti al mondo di Time

Donne in maggioranza e nessun italiano nella classifica dei 100 personaggi più influenti di Time che vede tornare in lista per la sesta volta il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e per la quinta volta il boss di Tesla Elon Musk, quest'anno etichettato, alla luce della sua ultima acquisizione, come «un troll online» che suona «un violino tossico» mentre Twitter «brucia».

La lista include leader della politica, imprenditori, vip dello spettacolo, scrittori, sportivi. Le donne sono stavolta 50, in maggioranza perché l'hit parade 2023 comprende solo 96 nomi. Tra queste primeggiano l'attrice di White Lotus Jennifer Coolidge e la cantante Doja Cat (a cui Time ha dedicato due delle quattro copertine del numero Time 100), ma anche, nella categoria dei leader, Olena Zelenska, la moglie del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenski, quest'anno escluso dalla hit parade degli influenti in cui aveva figurato nel 2022. E sempre tra le donne, l'attrice Angela Bassett, snobbata agli ultimi Oscar, si è presa un premio di consolazione. È entrata anche la nuova capo del World Food Programme Cindy McCain, vedova del defunto senatore repubblicano John McCain.

Ci sono anche Monica Simpson, direttrice di SisterSong Women of Colour Reproductive Justice Collective, organizzazione statunitense dedicata alla giustizia riproduttiva per le donne nere e indigene, Suzan-Lori Parks drammaturga e sceneggiatrice, Wanjira Mathai è un’ambientalista e attivista del Kenya, mentre Catherine Coleman Flowers, Niloofar Hamedi e Elaheh Mohammad, le giornaliste iraniane arrestate per aver raccontato e la storia di Mahsa Amini, la giovane arrestata per non aer coperto i capelli e morta nel 2022.

La classifica non riflette una graduatoria di merito, ma Time ha separato gli omaggiati in sei categorie: artisti, icone, pionieri, leader, titani e innovatori. La lista comprende sedici leader nella lotta al cambiamento climatico tra cui il primo ministro australiano Anthony Albanese e la vice direttrice di Unep, il programma dell'Onu per l'ambiente, Elizabeth Maruma Mrema. Tra i politici, oltre a Biden, il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva; tra gli atleti non poteva mancare Lionel Messi, il re dei Mondiali in Qatar, accanto a Brittney Griner, la cestista Usa a lungo detenuta l'anno scorso in Russia. Il tennista polacco Iga Swiatek, che ha 21 anni, è il più giovane tra i premiati, la scrittrice Judy Blume, 85, la più anziana. L'ultima volta che un italiano è entrato nella lista Time 100 è stato nel 2021: toccò allora a Mario Draghi, quando era presidente del Consiglio.