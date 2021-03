Tatiana Biagioni eletta presidentessa degli avvocati giuslavoristi

L'avvocata Tatiana Biagioni è stata eletta presidente di Agi-Avvocati giuslavoristi italiani per il triennio 2021-2024. Succede ad Aldo Bottini, al compimento del secondo mandato.

Tatiana Biagioni da anni si occupa tra l'altro di pari opportunità e diritto antidiscriminatorio, con particolare riguardo alle tematiche di genere. Consigliera di parità della Provincia di Milano dal 2002 al 2013, è stata consigliera di fiducia del Politecnico di Milano dal 2010 al 2014. Dal 2015 presiede il Comitato pari opportunità dell'Ordine degli avvocati di Milano ed è stata rieletta nel 2019. Dal novembre 2015 a oggi è stata presidente di Agi Lombardia. È docente nella Scuola di alta formazione in diritto del lavoro di Agi.

«È per me un grande onore essere la prima donna presidente di Agi - ha commentato Tatiana Biagioni - In continuità con questo percorso, è ora di portare a compimento tutti i nostri obiettivi, primo fra tutti quello della concreta attuazione della specializzazione»

