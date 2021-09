Molestie, al Comune di Barletta i primi corsi contro stereotipi e sessismo nei posti di lavoro

Mercoledì 22 Settembre 2021, 12:30

A lezione di rispetto e parità, per prevenire gli abusi e le molestie, per contrastare il sessismo e combattere gli stereotipi. Il Comune di Barletta, tra i primi in Italia, dà il via a una serie di incontri formativi per il personale, 6 lezioni online e in presenza organizzati da Better Place di Luisa Garribba Rizzitelli. Sarà un percorso che consentirà ai dipendenti di raggiungere una maggiore consapevolezza su questi temi.

Il 30 settembre, nella sala rossa del Castello Svevo, si terrà la prima lezione-presentazione del corso aperta a tutti. In "cattedra" Luisa Rizzitelli e Lorenzo Gasparrini, filosofo femminista, come si definisce. Seguiranno altre lezioni dedicati alla parità salariale, con l'economista Azzurra Rinaldi, alla prevenzione delle molestie e degli abusi nei luoghi di lavoro, alla lotta degli stereotipi e del sessismo.