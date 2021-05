Samantha Cristoforetti, prima donna europea a capo della Stazione spaziale internazionale

L'astronauta Samantha Cristoforetti sarà la prima donna europea al comando della Stazione spaziale internazionale (ISS) e la terza al mondo dopo due americane: accadrà nel corso della Expedition 68 che la vedrà in orbita nel 2022 per la sua seconda missione di lunga durata dopo la missione Futura dell'Asi del 2014. Lo annuncia l'Agenzia Spaziale Europea (ESA). Samantha partirà dalla base Nasa di Cape Canaveral, in Florida (Usa) a bordo di una navetta Crew Dragon di SpaceX, assieme ai colleghi Kjell Lindgren e Bob Hines della Nasa.

«Tornare sulla Stazione Spaziale Internazionale per rappresentare l’Europa è di per sé un onore – ha affermato l’astronauta – sono orgogliosa della mia nomina al ruolo di comandante e non vedo l’ora di attingere all’esperienza che ho acquisito nello Spazio e sulla Terra per guidare la squadra di colleghi in orbita».

I love this new change-of-command tradition! https://t.co/x0Xw8xSMEz — Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) April 16, 2021

