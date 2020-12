Salvamamme e Fiamme Oro Rugby consegnano pacchi dono per famiglie fragili

La campagna natalizia di consegna di pacchi dono di "Salvamamme" e "Fiamme Oro Rugby" della Polizia di Stato è partita da Ostia e arriverà in tutta Italia. Sono state raggiunte più di mille persone nelle zone più periferiche della città. Sono questi i numeri della campagna natalizia che vede collaborare Salvamamme e Fiamme Oro Rugby dal 2014 per volontà di Armando Forgione.

I mezzi del I Reparto Mobile della Polizia di Stato, partendo dalla caserma “S. Gelsomini” hanno portato i pacchi in quattro luoghi simbolo della città: Ostia Nuova, Corviale, La Storta e Tor Vergata. I pacchi dono sono stati distribuiti alle famiglie anche dei quartieri limitrofi dando il via a una catena di solidarietà che ha invaso la città in piena sicurezza, grazie all'aiuto di volontari e associazioni che hanno consegnato direttamente i pacchi, a partire dalle persone colpite dal covid e da quelle ospitate nelle case protette.

«Per noi è una giornata importante - dichiara Rossella Matarrazzo, vicario della Questura di Roma - Siamo orgogliosi di aiutare le associazioni e ringraziamo le Fiamme Oro per questa meritevole attività e riteniamo che in questo momento così difficile e delicato la cosa fondamentale sia proprio la solidarietà». All'inaugurazione della spedizione erano presenti anche Filippo Bartolozzi, vicecomandante I Reparto Mobile Polizia di Stato, Massimo Maurotto coordinatore di settore Fiamme Oro Rugby, Suor Novella Gigli Presidente del Ciofs (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane Formazione Professionale) Lazio, Francesca Danese Presidente del Forum del Terzo Settore Lazio, Maria Grazia Passeri Presidente di Salvamamme e Paolo Masini, Coordinatore Nazionale di Salvamamme. Il progetto nei prossimi giorni diventa nazionale e internazionale con ulteriori consegne.

