24 Maggio 2021

di Barbara Carbone

(Lettura 2 minuti)







La salute delle donne torna protagonista al Gemelli dove, oggi, verrà inaugurato il nuovo Codice Rosa percorso oncologico per le donne con urgenze ginecologiche: una corsia veloce dedicata alle donne con emergenze sanitarie, in particolare appunto di tipo oncologico. All'evento interverranno il governatore Nicola Zingaretti, il, sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, la sindaca Virginia Raggi. Per la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con il professor Giovanni Scambia (Direttore Scientifico e Direttore UOC di Ginecologia Oncologica), al professor Francesco Franceschi (direttore UOC di Medicina D'Urgenza e Pronto Soccorso), e al professor Riccardo Masetti (direttore della Chirurgia Senologica), saranno presenti anche il Direttore generale della Fondazione, professor Marco Elefanti, Direttore Generale, e il professor Rocco Bellantone, Direttore del Governo Clinico e Preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica.

Il fattore psicologico

Madrina, la giornalista e conduttrice televisiva Paola Saluzzi. «Negli ultimi anni abbiamo lavorato per creare ambulatori e sale operatorie centrati sulla donna, per prendercene cura dall'adolescenza alla menopausa dice Giovanni Scambia . E il Percorso Rosa sarà un pronto soccorso interamente dedicato alle patologie femminili dove le pazienti troveranno medici esperti in malattie ginecologiche. C'è poi un fattore da non sottovalutare ed è quello psicologico. Un conto è ritrovarsi sulla barella di un normale pronto soccorso, altra cosa è essere accolte in una struttura bella e pensata al femminile». Gli ambienti dedicati a Codice rosa. Percorso oncologico donna sono stati realizzati grazie a unadonazione dell'Associazione Oppo e le sue stanze, presieduta dalla Signora Resi Madia. Mentre l'associazione Loto, grazie alle sue volontarie, affiancherà lo staff del Percorso oncologico donna. Al termine della presentazione, monsignor Claudio Giuliodori, Assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica, benedirà i nuovi spazi presso il Pronto Soccorso del Policlinico.