Vera Caslavska come Olga Kharlan, la grande ginnasta sfidò l'Urss e il Cremlino sul podio delle Olimpiadi in piena guerra fredda

Il gesto patriottico dell'atleta ucraina Olga Kharlan che ha rifiutato di stringere la mano alla collega russa appena battuta ai mondiali di scherma a Milano, richiama alla mente il coraggio di un'altra grandissima sportiva, Vera Caslavska, di nazionalità cecoslovacca, considerata una delle più grandi ginnaste di tutti i tempi (7 ori, 4 argenti olimpici e 11 titoli europei) considerata imbattibile negli anni Sessanta, ai tempi della Guerra Fredda.

Prima delle olimpiadi in Messico del 1968 Vera ebbe il coraggio di schierarsi a fianco delle riforme di Dubcek in aperta protesta contro l'oppressione dell'Urss nel suo Paese, firmando anche un manifesto sulla Primavera di Praga.

Questa sua presa di coscienza iniziò a causarle enormi problemi e pressioni fino a che il nuovo regime filo sovietico in Cecoslovacchia decise di metterla da parte nonostante la sua fama, e persino la sua partecipazione alle Olimpiadi del 1968 sembrava essere fortemente a rischio. Grazie alle pressioni internazionali alla fine arrivò l'autorizzazione ad andare in Messico dove Vera, anche in quella occasione, vinse l'oro nelle parallele e nel corpo libero finendo premiata pari merito con la ginnasta russa Larik.

Sul podio al momento della premiazione, ascoltando l'inno russo, mentre venivano issate le bandiere sovietica e cecoslavacca assieme, Vera chinò la testa e rimase per tutto il tempo con lo sguardo triste rivolto al pavimento, rifiutandosi platealmente di guardare la bandiera con la falce e martello. Il gesto silenzioso ma potentissimo fu immortalato dalle televisioni e dai fotografi di tutto il mondo. Era chiaro che Vera stava protestando davanti alla bandiera che rappresentava il paese comunista che stava schiacciando il suo popolo. Il dissenso così immortalato divenne un simbolo di resistenza, scatenando l'ira di Mosca.

Vera non appena tornò in patria prima fu messa sotto indagine dal governo con l'accusa di “influenza scorretta” e poi perse il lavoro. Le autorità le chiesero di ritrattare quello che aveva firmato, il manifesto antisovietico al quale aveva aderito. Per il regime comunista diventa un personaggio non gradito, da tenere d'occhio e far cadere nell'oblio. Naturalmente le vengono vietati gli espatri e persino il lavoro. La ginnasta fu costretta a guadagnarsi da vivere facendo la donna delle pulizie. «Non posso rinnegare quel manifesto, la gente che credeva nella libertà avrebbe perso fiducia e coraggio, io volevo che conservassero al meno la speranza» disse. Vera viene riabilitata solo negli anni Duemila, nominata membro del CIO e consigliera dell'allora presidente Havel. E' scomparsa nel 2016 per un tumore.

La sua presa di posizione, in piena guerra fredda, è affiorata inevitabile davanti alla presa di posizione della campionessa ucraina che attraverso i social ha spiegato che il suo gesto, di non stringere la mano all'atleta russa, «pone tante domande ma anche tante risposte. Noi sappiamo che la Russia terrorizza il mio popolo, le nostre famiglie e anche lo sport. Quando ho realizzato che dovevo stringere la mano a questa atleta ho seguito il mio cuore. Vi ringrazio per tutti i messaggi che mi avete inviato” ha detto nel messaggio registrato sui social».



