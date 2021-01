Professione macchiniste, in Russia finalmente anche le donne possono guidare i treni

Professione: macchinista di treno o metropolitana. In Russia finalmente anche le donne possono guidare treni veloci grazie alle modifiche che sono state apportate alla legislazione in vigore che finora proibiva alle donne l'accesso a professioni ritenute maschili. Proprio in questi giorni a Mosca, secondo quanto hanno riportato diversi organi di stampa, sono state assunte le prime macchiniste che per l'occasione hanno posato davanti ad una locomotiva nella metropolitana moscovita. Storicamente i treni della metropolitana sono sempre stati gestiti da uomini, secondo quanto disposto da un elenco ufficiale approvato durante il periodo comunista. La motivazione di questa esclusione riguardava possibili danni alla salute femminile.

Il Dipartimento dei trasporti di Mosca ha spiegato che, grazie all'automazione dei processi meccanici, il funzionamento dei treni non è più associato a un intenso sforzo fisico.

Un decreto del Ministero del Lavoro alcuni mesi fa ha ridotto il numero delle professioni esclusivamente maschili da 456 a circa 100.

