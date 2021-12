Regata Storica di Venezia, disparità di premi tra uomini e donne. Pesano gli sponsor

Anche quest'anno le donne della Regata Storica guadagnano di meno. Nonostante l'impegno e lo stanziamento deciso dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, anche i premi risultano inferiori per la vogatrici donne rispetto ai colleghi maschi. Lo denuncia l'associazione Assist Associazione Nazionale Atlete, alla luce di quanto consegnato ai regatanti e alle regetanti sabato scorso, durante la cerimonia di premiazione della gara che si è svolta in settembre sul Canal Grande.

I premi predisposti dalla partecipata Vela del Comune di Venezia, secondo l'associazione erano diversi per le categorie maschile e femminile, per un montepremi totale lordo di 11.700 euro per le donne e 16.400 per gli uomini. Per Luisa Rizzitellli, presidente di Assist, «dopo la pompa magna sui giornali con la quale il sindaco si era vantato di aver pareggiato i premi tra uomini e donne, questa notizia è stato un vero insulto per noi. Chiediamo che venga subito data la differenza mancante alle atlete e chiediamo che a mobilitarsi perché ciò accada siano tutte le istituzioni preposte e tutti i parlamentari».

Vela però aveva subito precisato che il divario è causato dalla composizione dei premi: la somma erogata a ciascun regatante è fatta dallo stanziamento del Comune - uguale per tutti - e dalle sponsorizzazioni dei privati per la manifestazione. L'importo dell'Amministrazione è stato parificato in 35.743 euro per Donne e Gondolini, mentre gli sponsor hanno assegnato 16.420 euro ai Campioni in gondolino, 4.300 per i Giovanissimi in pupparino, 11.717 per le Donne in mascareta, 4.300 per gli Uomini in caorlina. L'amministrazione comunale di Venezia ribadisce oggi che i premi di competenza, coperti con il bilancio dell'Ente, sono stati equiparati e l'impegno preso è stato mantenuto. «Prova provata - sottolinea una nota del Comune - è la determina dirigenziale del 7 settembre, dove sono riportate le tabelle che riportano i valori che sono poi corrisposti ai partecipanti alla Regata storica, in base ai piazzamenti ottenuti. Come si può vedere sono equiparate le donne su 'mascaretè e gli uomini su gondolini. Gli sponsor non sono legati direttamente all'Amministrazione comunale, ma gestiti storicamente da Vela e l'Associazione regatanti», conclude il testo.