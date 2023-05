Astro Rayyanah, la prima donna saudita va nello spazio

E' la prima donna astronauta saudita ad andare nello spazio ed è arrivata a destinazione sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Si chiama Rayyanah Barnawi ed è alla seconda missione privata di Axiom Space, con un razzo SpaceX Falcon 9 dagli Stati Uniti.

Durante i 10 giorni di permanenza in orbita sulla ISS, la 34enne scienziata biomedica ha l'obiettivo di condurre ricerche sulle cellule staminali e sul cancro al seno. Il suo esempio, ha raccontato, potrebbe ispirare tante donne in Medio Oriente.In un video girato nello spazio prima di raggiungere la ISS, ha detto: «Alle persone di tutto il mondo, il futuro è molto luminoso. Vorrei che sognaste in grande, che credeste in voi stessi e che credeste nell'umanità».La Barnawi è affiancata nella missione dal collega saudita Ali Alqarni, e da due americani, il comandante Peggy Whitson e il pilota John Shoffner.

L'equipaggio ha viaggiato nello spazio all'interno della navicella Dragon di SpaceX, che si è posizionata in cima al razzo Falcon 9 lanciato dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida.Durante la permanenza sul laboratorio orbitante, l'equipaggio condurrà esperimenti scientifici e tecnologici, tra cui le ripercussioni dello spazio sulla salute umana e la tecnologia di semina della pioggia.