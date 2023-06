La Banca centrale turca affidata per la prima volta a una donna: Hafize Gaye Erkan è l'economista scelta da Erdogan

E' una giovane donna il nuovo governatore della banca centrale turca. Si chiama Hafize Gaye Erkan, ha 43 anni e il presidente Recep Tayyp Erdogan la ha scelta per affrontare il difficile compito di alleggerire la pesante crisi del costo della vita e la costante svalutazione della lira turca, sperando al contempo di ripristinare la fiducia degli investitori esteri. L'economista è stata nominata venerdì,e di fatto è la prima donna al timone della banca centrale, subentrando a Sahap Kavcioglu, che ha guidato il presidente Tayyip Erdogan nel taglio dei tassi di interesse in un contesto di inflazione alle stelle. Erkan è considerata una banchiera di grande esperienza ed è un ulteriore segnale che il nuovo governo intende orientarsi verso una politica monetaria più convenzionale. In passato Erkan è stastta una ex dirigente di banca negli Stati Uniti. Laureata all'Università Bogazici di Istanbul, ha conseguito un dottorato in ricerca operativa e ingegneria finanziaria all'Università di Princeton.

Il suo curriculum è piuttosto ampio. Ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità, tra cui quelli presso Goldman Sachs e la First Republic Bank, con sede a San Francisco, (che è crollata a maggio, più di un anno dopo le dimissioni di Erkan da co-direttore generale).

Il suo nuovo ruolo la rende una delle poche donne che attualmente ricoprono il ruolo di governatore di una banca centrale in tutto il mondo, tra cui il presidente della BCE Christine Lagarde, il governatore della Banca centrale russa Elvira Nabiullina e la serba Jorgovanka Tabakovic.