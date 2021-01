L'hanno inserita tra le wonder-woman, in una grafic novel. «Wonderful Women of History», e la canadese Teara Fraser pilota commerciale della comunità Metis e prima donna nel suo paese a fondare una compagnia aerea, Iskwew Air, chiede perché, cosa ci fa lei tra queste straordinarie donne. Nella grafic novel da poco uscita della DC Comics è nominata tra le 18 «eroine del mondo reale», accanto al giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti Ruth Bader Ginsburg, morta qualche mese fa, ad Alexandria Ocasio-Cortez, alla senatrice democratica Elizabeth Warren e la cantante Beyoncé. «Sono sorpresa e onorata, mi sento un grande senso di responsabilità», ha detto Fraser. «Voglio continuare a smantellare i sistemi di oppressione, a difendere la verità, giustizia e uguaglianza come hanno fatto le donne in quella lista e come il personaggio di Wonder Woman».

La graphic novel include tra le super-eroine anche l'attivista per i diritti dei transgender Marsha P. Johnson, l'attivista per i diritti dei disabili Judith Heumann, la cantante Janelle Monae e la star del tennis Serena Williams. L'autrice Laurie Halse Anderson ha curato "l'antologia di Wonder Women".

Nata nei territori del Nordovest del Canada, la 49enne si definisce «una donna orgogliosa di essere Métis», una comunità indigena con una precisa identità, proprio costumi e stili di vita. Nel 2020, è stata nominata una delle "Top 25 Women of Influence" del Canada. Ha scoperto il volo a 30 anni. «Le mie ali mi hanno letteralmente dato le ali per tutto ciò che ho fatto nella mia vita. Ma essere in questo settore è difficile, è così stancante».

Nel 2010 è diventata imprenditrice, fondando una società di sondaggi aerei, che le ha permesso di unire due cose che amava molto: l'aviazione e la terra dei suoi antenati. Dopo sei anni ha venduto l'attività. «Ho iniziato a immaginare un settore diverso da quello in cui operavo, uno che accoglieva e rispettava la leadership delle donne. E così ho iniziato a pensare: come posso crearlo io stessa?».

Nel 2019 ha lanciato Iskwew Air, una compagnia di charter che serve le comunità indigene nella Colombia britannica e nelle province e territori limitrofi. "Iskwew" (pronunciato "iss-kway-yo") è la parola per "donna" nella lingua indigena Cree. Ha scelto questo nome perché la sua è la prima compagnia aerea di proprietà di donne indigene, come atto di rivendicazione della leadership femminile in un settore dominato dagli uomini. Iskwew Air, con sede all'aeroporto internazionale di Vancouver, trasporta merci e persone in tutta la vasta regione a bordo di un Piper PA-31 Navajo Chieftain da otto passeggeri. Fraser ha battezzato il suo aereo "The Sweetgrass Warrior".

La compagnia aerea ha continuato a operare durante la crisi del coronavirus, portando gli aiuti necessari a città e villaggi lontani, luoghi che spesso fanno affidamento su ponti aerei per collegarli ad altri centri abitati.

«Iskwew Air è un inizio modesto con una grande visione», ha affermato Fraser, che ha istituito l'Aviation Leadership Foundation nel 2008 ed è stata coinvolta in vari ruoli presso il British Columbia Aviation Council, come riporta Canadian Press. «In quanto azienda di proprietà di donne indigene, Iskwew Air deve sopravvivere a questa crisi economica e sociale. Ho intenzione di guardare indietro a questa volta e dire: 'Ricordi quando ho provato ad avviare una compagnia aerea, e poi il Covid ha colpito e non sapevo se ce l'avrei fatta? E poi l'ho fatta. Ce l'ho fatta».

