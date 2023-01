Parità di genere, SGSS ottiene la Gender Equality Certification

Investire sulla diversità come valore, puntare su un’organizzazione più equa, promuovere interventi per lo sviluppo delle pari opportunità e su servizi che permettono un miglior work-life balance. Vedere nella maternità una ricchezza in grado di potenziare utili soft skill. Sostenere la genitorialità con percorsi formativi. Tutti questi traguardi hanno permesso a Societe Generale Securities Services in Italia ( uno dei principali gruppi di servizi finanziari in Europa) di ottenere la Gender Equality Certification di Winning Women Institute.

«Assicurare pari opportunità è un tema su cui siamo da tempo impegnati. Ricevere il riconoscimento di Winning Women Institute ci rende molto orgogliosi e sottolinea gli importanti risultati raggiunti - afferma Roberto Pecora, ceo di SGSS in Italia - Questa certificazione è un ulteriore sprone a continuare in questa direzione, convinti che un ambiente inclusivo nel quale tutti si sentano coinvolti e siano consapevoli, nel quale la leadership, per prima, sia aperta al cambiamento, generino comportamenti virtuosi che permettono alle persone di esprimere meglio il loro potenziale».

«Riconosciamo a Societe Generale Securities Services in Italia l'impegno sui temi legati alla diversità e all’inclusione di genere che si sono tradotti in azioni concrete, oggi sotto gli occhi di tutti - commenta Paola Corna Pellegrini, Presidente di Winning Women Institute – Una società, in cui le donne rappresentano il 53% della forza lavoro e ha saputo creare un ambiente inclusivo dove tutte le individualità vengono ascoltate e valorizzate, un vero e proprio role-model a cui ispirarsi. L’azienda è stata chiamata a rispettare indicatori molto stringenti sulle pari opportunità che rispondono alle quattro aree di indagine previste dalla nostra metodologia proprietaria Dynamic Model Gender Rating: opportunità di crescita in azienda per le donne, equità remunerativa, politiche per la gestione della gender diversity e inclusion, supporto alla genitorialità».