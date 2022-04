“La forza delle donne oltre la pandemia”: al policlinico di Tor Vergata il libro di Eleonora Mattia

"I giorni del coraggio. La forza delle donne oltre la pandemia" a Tor Vergata. Presso l’Aula anfiteatro Giubileo 2000 del Policlinico è stato presentato il libro di Eleonora Mattia (Presidente della IX Commissione del consiglio regionale del Lazio) dedicato alle eroine nella lotta al Covid. Erano presenti oltre all'autrice, il direttore generale del Policlinico di Tor Vergata Giuseppe Quintavalle, il rettore dell’università di Roma Policlinico di Tor Vergata Orazio Schillaci e il procuratore capo di Velletri Giancarlo Amato.

Tra gli interventi anche quelli delle due protagoniste del libro, Silvana Sergi e Stefania Stellino e varie testimonianze del personale del Policlinico Tor Vergata. «É stato emozionante al Policlinico Tor Vergata di Roma ripercorrere la genesi del volume e i mesi della pandemia di fronte a una platea di operatori sanitari: dietro ogni camice la dignità, la professionalità, il sacrificio quotidiano di donne e uomini che durante i mesi più duri sono stati la nostra salvezza. Con me anche due delle meravigliose donne protagoniste del libro: Silvana Sergi, durante la pandemia direttrice del Carcere Regina Coeli coinvolta nelle rivolte passate alla cronaca, e Stefania Stellino, resiliente mamma di due ragazzi con autismo e Presidente dell’Angsa Lazio», dichiara Eleonora Mattia.

«Proprio al reparto di neuropsichiatria infantile del PTV saranno devoluti i ricavi del libro che continua il suo percorso di presentazioni sul territorio. Parlare di come siamo arrivati fino a qui mi riporta ai momenti più bui della chiusura e al tentativo di superare una solitudine sconosciuta. Ma anche al desiderio di raccogliere la forza e il coraggio di alcune delle tante meravigliose donne con le quali ho avuto e ho l’onore di confrontarmi quotidianamente, forza che il Covid ha messo ancora più alla prova e in evidenza. Un vero atto di sorellanza per fare rumore insieme e raccontare da una prospettiva di genere una crisi che ha avuto il volto delle donne, in prima linea nella lotta al virus e le più colpite dalle conseguenze dal punto di vista socio-economico. E in particolare a tutte le eroine in corsia voglio dedicare la giornata di oggi: alle tante donne che quotidianamente mettono a disposizione la propria professionalità per il bene della collettività».