Rapporto choc OMS, 1 donna su 4 al mondo è stata aggredita fisicamente o sessualmente dal partner

Una donna su quattro nel mondo è stata aggredita fisicamente o sessualmente da un marito o da un partner maschile nel corso della sua vita, secondo il più ampio studio sulla violenza contro le donne.

Il rapporto, condotto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dalle Nazioni Unite ha evidenziato che la violenza domestica inizia da giovani, con un quarto delle ragazze e delle giovani donne tra i 15 e i 19 anni che - secondo la stima - sarebbero state almeno una volta. I tassi più alti sono stati riscontrati tra i 30 e i 39 anni.

Si tratta di un numero compreso tra 736 milioni e 852 milioni di donne che avrebbero sperimentato qualche forma di violenza sessuale o fisica. Il rapporto si è concentrato sulla violenza fisica anche se non prende in considerazione i dati relativi al periodo della pandemia e nemmeno ad altri tipi di abuso come la violenza sul web e le molestie sessuali.

L'anno scorso, l'Onu aveva previsto almeno 15 milioni di casi in più di violenza domestica nel mondo a causa delle restrizioni del coronavirus.

I livelli di violenza sono più alti nei paesi a basso e medio reddito. L'Asia meridionale e l'Africa sub-sahariana hanno avuto alcuni dei più alti tassi di violenza del partner tra le donne dai 15 ai 49 anni. In cinque paesi - Kiribati, Fiji, Papua Nuova Guinea, Bangladesh e Isole Salomone - più della metà delle donne sono state abusate da un partner almeno una volta.

La Repubblica Democratica del Congo ha il più alto tasso dell'Africa sub-sahariana pari al 47%, seguita dalla Guinea Equatoriale (46%), Uganda (45%) e Liberia (43%).

I tassi più bassi di violenza sono stati trovati nell'Europa meridionale e orientale e nell'Asia centrale e orientale.

