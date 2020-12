Arriva Olià, l'olio pensato dalle donne per le donne: parte delle vendite andrà a un'associazione che lotta per la parità

Nasce «Olià», l'olio extravergine d'oliva pensato dalle donne per le donne. A produrlo, da cultivar Biancolilla (varietà autoctona tra le più antiche del panorama siciliano), le donne che lavorano all'interno di Premiati Oleifici Barbera, storico marchio italiano, in partnership con Arcidonna, associazione nazionale nata a Palermo nel 1986, con l'obiettivo di promuovere la libertà e le pari opportunità delle donne, valorizzandone creatività e identità, combattendo le discriminazioni.

A supporto del lancio di «Olià» è stata predisposta una campagna fotografica, realizzata da Giovanni Filippi, che ha visto protagoniste 20 donne siciliane, tra imprenditrici, giornaliste, chef e attrici, legate all'associazione Arcidonna e che hanno prestato il loro volto per promuovere l'olio e l'etichetta dedicata alle donne e ai valori delle pari opportunità. L'olio extra vergine di oliva di «Olià» è il frutto- spiega una nota- di un processo di estrazione a freddo, ottenuto entro e non oltre le 12 ore dalla raccolta ed è caratterizzato da un color giallo oro, con un netto sentore erbaceo e leggere note piccanti sul finale. Il prodotto, in edizione limitata, ha una produzione iniziale pari a 5.000 bottiglie, a cui l'azienda- viene segnalato- è pronta ad aggiungere un ulteriore stock. L'olio entrerà in commercio nei mercati italiani e internazionali nel mese di dicembre. Il suo packaging- spiegano i realizzatori- è essenziale e delicato, mentre le linee sinuose della bottiglia e dell'etichetta rosa pastello riconducono all'universo femminile. L'etichetta è realizzata in carta perlata antiolio ed è caratterizzata da serigrafie e lamina in oro rosa per evidenziare il nome. Parte dei proventi di «Olià» saranno devoluti all'associazione Arcidonna.

