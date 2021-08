Nelle forze super speciali Usa è l'ora del soldato Jane

Sabato 7 Agosto 2021, 16:42

Quanti film americani avete visto in cui il sergente istruttore grida improperi di tutti i tipi alle reclute durante l'addestramento? Avrete notato che un'offesa era sempre ricorrente: «Ma che sei, una femminuccia?». Quel tono pesantemente misogino oggi non sarebbe tollerato, e non solo perché politicamente inaccettabile, ma anche perché non corrisponde più alla realtà. Ormai nelle Forze Armate Usa ci sono molte «femminucce», giovani soldatesse pari e alle volte migliori degli uomini quanto a forza fisica e resistenza. Alcune di queste «femminucce» anzi stanno sfondando pure gli ultimi bastioni della virilità guerriera, le forze speciali. Il 15 luglio scorso la Marina ha confermato che una prima donna marinaio ha superato i feroci corsi di addestramento per entrare a far parte degli Swcc, Special Warfare Combatant-craft Crewmen (Equipaggio di imbarcazioni combattenti per le operazioni speciali) mentre altre tre sono ancora in corsa per diplomarsi. Gli Swcc sono poco noti nel mondo, ed è così che vogliono rimanere, dato che il loro lavoro è di una segretezza e difficoltà estrema: sono le squadre speciali che hanno l'incarico di portare i colleghi dei Navy Seal a destinazione e poi andarli a riprendere. Il loro motto è «Puntuali. Nel luogo prestabilito. Non darsi mai per vinti». Facile da dire, ben più difficile da farsi, considerato che i Navy Seal devono essere accompagnati e ripresi nei luoghi più pericolosi e irraggiungibili del mondo.

L'ADDESTRAMENTO

Gli Swcc lavorano dunque fianco a fianco con i Seal, ma in certe cose il loro training si differenzia. Entrambi i corpi devono superare inaudite prove fisiche, ad esempio devono dimostrare di poter nuotare almeno 10 chilometri in acque anche agitate, di saper correre ore senza fermarsi, poter digiunare anche due giorni ed essere comunque in grado di trasportare sulle spalle un compagno ferito, di poter lavorare sott'acqua a lungo compiendo operazioni di estrema delicatezza e pericolosità. Gli Swcc devono anche essere in grado di riparare un motore di una barca, di portare soccorso medico di emergenza, di riparare e usare una radio.

Insomma è un mestiere fisicamente e intellettualmente estenuante. E fino a pochi anni fa era vietato alle soldatesse perché considerato pericoloso, e poi c'era il forte pregiudizio che allargare le squadre speciali alla presenza femminile avrebbe significato ridurne lo spirito di corpo. Per decenni gli stessi pregiudizi avevano impedito alle soldatesse di partecipare in prima linea agli sforzi bellici degli Stati Uniti, fino al 2013, quando anch'esse sono state ufficialmente ammesse al combattimento diretto. Sebbene formalmente non ammesse al fronte o al combattimento diretto, le donne americane lo sono state in realtà sin da quando nel 1972 è finita la leva obbligatoria e le forze armate Usa sono diventate volontarie.

LE GUERRE

E dal 1972 in poi assistiamo a tutta una serie di prime volte: la prima volta che una donna pilota un elicottero in combattimento (invasione di Granada, 1983), la prima volta che una donna comanda le truppe in un'azione di guerra (invasione di Panama, 1989), la prima volta che le donne vanno al fronte, alla guida di camion, aerei, elicotteri, durante la prima Guerra del Golfo nel 1990. Ma saranno la guerra in Afghanistan e in Iraq a cambiare per sempre la percezione della presenza femminile in guerra. In quei conflitti anomali, in guerra contro un nemico invisibile e sfuggente, e una popolazione femminile terrorizzata dai soldati invasori, le donne soldato americane sono diventate uno dei pilastri dello sforzo bellico, spesso l'unico modo per poter comunicare con la popolazione e creare un dialogo fra invasori e invasi. Quasi 200 vi hanno perso la vita, mentre 24mila hanno operato con tanto coraggio sotto il fuoco nemico da meritarsi una medaglia al valor militare. In quelle due guerre degli anni Duemila, le donne hanno fatto tutto quello che facevano anche gli uomini, ma ufficialmente non erano lì per combattere.

SERVIRE LA PATRIA

Solo nel 2013, l'allora ministro della Difesa Leon Panetta stabilì che «tutti hanno il diritto di servire la propria Patria» e abolì ogni ostacolo alla partecipazione delle donne alle operazioni belliche, mettendo così le donne alla pari con gli uomini sia quanto a stipendio sia quanto a possibilità di far carriera nelle gerarchie militari. Due anni più tardi, il suo successore Ashton Carter apriva alle soldatesse anche il diritto di candidarsi per le forze speciali, dai Berretti Verdi e i Rangers dell'Esercito, alle Navy Seals e ai Swcc della Marina, alla Special Reconnaissance dell'Aeronautica, ai Raiders dei Marines. Già 12 donne hanno superato i corsi per diventare Ranger, anch'essi noti per la loro durezza. Nel 2019, una donna ha superato l'Officer Assessment & Selection delle Navy Seal, un fatto davvero straordinario, ma quella Soldato Jane ha poi scelto di entrare in un diverso corpo. L'anno scorso, una soldatessa della Guardia Nazionale è riuscita a essere ammessa tra i Berretti Verdi, mentre una seconda sta seguendo ancora la trafila. E adesso abbiamo la vittoria della prima Swcc, con altre tre soldatesse che sembrano destinate a riuscirci anch'esse. Ma non è detta l'ultima parola: la selezione per le squadre speciali è davvero spietata. Quella che ancora nessuna donna è riuscita a superare, è la selezione per i Raiders, la squadra speciale dei Marines. Ci hanno già provato 9 donne, dal 2016, ma nessuna finora è arrivata alla fine della prova.