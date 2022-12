La Spagna è il primo paese europeo a riconoscere alle donne il diritto al congedo per mestruazioni dolorose

La Spagna è il primo paese europeo che riconosce il "congedo mestruale" alle lavoratrici che soffrono di mestruazioni dolorose. In Francia non esiste una legge sul congedo mestruale, che è quindi lasciato alla buona volontà delle aziende mentre in Spagna, invece, il progetto legislativo va avanti. I deputati spagnoli hanno adottato lo scorso 15 dicembre, in prima lettura, un disegno di legge che prevede un congedo per le donne affette da dismenorrea, una patologia caratterizzata da crampi particolarmente dolorosi, a volte invalidanti per il periodo del ciclo. Il disegno di legge non specifica la durata del congedo per malattia che i medici possono concedere alle donne che soffrono di mestruazioni dolorose. Il testo deve ora passare al Senato. Il disegno di legge è stato adottato con 190 voti a favore, 154 contrari e 5 astensioni. Il testo contiene altri aspetti e punta a rafforzare anche l'accesso all'aborto negli ospedali pubblici, viste le difficoltà presenti in questo Paese di forte tradizione cattolica. Il testo una volta che verrà votato in Senato tornerà alla Camera dei Deputati nel caso venisse modificato dai senatori, prima di diventare legge.

«La teoria del gender danneggia le donne»: Marty erede di Roland Barthes mette in guardia l'Occidente

Al momento sono cinque i paesi che nel mondo hanno riconosciuto il diritto al congedo mestruale: Giappone, Indonesia, Zambia, Corea del Sud e Taiwan. In Giappone, questo diritto è sancito dalla legge dal 1947: le aziende non possono obbligare una dipendente a lavorare se chiede di essere in "congedo mestruale". Non c'è limite al numero di giorni che possono essere presi per questo tipo di congedo, ma di solito non è retribuito.

La salute delle donne un business in crescita per le start up al femminile

In Indonesia, una legge approvata nel 2003 prevede uno o due giorni di permesso retribuito all'inizio del ciclo mestruale, in caso di mestruazioni dolorose. La legge obbliga solo le lavoratrici a comunicare al datore di lavoro quando prenderanno il congedo. Ma l'implementazione dettagliata è lasciata alle aziende e ai dipendenti.

Nel 2015 nello Zambia è stata approvata una legge che concede alle donne il diritto e consente loro di prendere un giorno di ferie in più al mese, senza preavviso o certificato medico in caso di mestruazioni dolorose. In Corea del Sud, le lavoratrici possono usufruire di un giorno di congedo mestruale non retribuito al mese. Infine a Taiwan si riconosce anche il diritto al congedo mestruale per le lavoratrici fino a un massimo di un giorno al mese e un totale di tre giorni all'anno.