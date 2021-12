Da Medea ad Euridice, da Saffo a Giovanni d'Arco, la solitudine delle donne nei versi di Paola Gatti

Désirée Clary, Medea, Euridice, Saffo, Giovanna d’Arco: sono le cinque protagoniste della raccolta di poesie di Paola Crisostomidis Gatti, presentata venerdì 3 dicembre alla Libreria via Piave di Roma. “L'imperfezione della solitudine” è il titolo della raccolta (edizione Ensemble, 2021).

Una solitudine tutta al femminile, quella messa in versi da Gatti: le cinque donne appartenute alla storia, al mito, alla letteratura raccontano il loro dolore. Sono donne che hanno sofferto, che sono rimaste sole. Ascoltiamo i ricordi e gli sfoghi all’interno di un cerchio immaginario dove la solitudine, prima imperfetta perchè subisce il bisogno dell’altro, diventa gradualmente necessaria per entrare in contatto con se stessi, fortificarsi e trasformare l’amore distruttivo verso un’unica persona in amore universale.

Ogni sezione è introdotta da un’epigrafe di poetesse famose, segnate da uno stesso destino di sofferenza: Antonia Pozzi, Sylvia Plath, Elsa Morante, Emily Dickinson, Elisabeth Barrett Browning. In compagnia dell’autrice, la giornalista, autrice, critico teatrale Barbara Gizzi. Interventi di Giorgio Linguaglossa, poeta e critico letterario. Letture di Diego de Nadai, attore