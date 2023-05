Valeria Grasso, testimone di giustizia: «Alla mafia di può resistere, per questo ho fondato l'associazione Contra»

«Il 23 maggio è stata la ricorrenza in memoria della strage di Capaci e oggi voglio dare un messaggio forte, alla mafia si può resistere, non ci possiamo piegare. Lo stato è obbligato adesso a fare sul serio, perché i nostri caduti che vediamo nelle varie inchieste, sono morti perché lasciati soli. ‘Contra’ si batterà perché nessuno venga lasciato solo. La lotta alla mafia è una cosa seria», lo ha detto la testimone di giustizia siciliana, Valeria Grasso, nella sala stampa della Camera dei Deputati in occasione della conferenza di presentazione dell’associazione “Contra - Contro tutte le mafie”, da lei presieduta, alla presenza del vicepresente della Camera Fabio Rampelli e del Senatore Marco Scurria.

La Grasso è l’imprenditrice palermitana la cui denuncia ha fatto arrestare esponenti di spicco del clan siciliano Madonia ed è tutt’oggi sotto protezione. L’associazione da lei fondata, che avrà sede a Roma, è finalizzata a tutelare e promuovere i diritti degli imprenditori vittime della criminalità organizzata offrendo servizi legali, orientamento e risorse essenziali per contrastarne l’oppressione e la violenza di genere. «La lotta alla mafia e a tutte le organizzazioni criminali passa attraverso leggi e buoni esempi. Valeria Grasso è un buon esempio di chi non si è arresa al ricatto», ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli. «Ha vinto la paura superandola e mettendosi a disposizione di quanti vorrebbero alzare la testa. Aiutando lei, aiutiamo loro».

«È importante mettere in campo strumenti attivi e propositivi soprattutto di prevenzione nei confronti della criminalità organizzata», secondo il senatore Marco Scurria. «Avere dei luoghi in cui i giovani possano realizzare le proprie aspirazioni, questo è ciò che Contra vuole fare. Alle donne bisogna dare la possibilità di non essere messe in un angolo o essere vittime di violenza ingiusta. La lotta alla mafia non è solo repressione, ma è anche spirito propositivo per far sì che la criminalità organizzata non abbia terreno fertile su cui attecchire». In chiusura la Grasso ha annunciato l’uscita a settembre del suo libro: “Mafia - Una donna contro. Sono una donna dello Stato” e anche la preparazione del film tv “Il Coraggio di Valeria”, scritto da Donatella Gimigliano per la regia di Antonio Centomani.