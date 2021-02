Maddalena, giovane cantautrice romana che canta l'ansia della Generazione Z, «la musica lenisce l'anima»

Come tenere a basa l'ansia nelle giovani della generazione Z, quella sensazione di smarrimento e angoscia strisciante, amplificatasi durante la pandemia e da un orizzonte frastagliato è finita al centro del lavoro musicale di una giovanissima cantautrice romana, Maddalena, classe '98. Una giovane che interpreta, nel suo debutto musicale, l'agitazione delle coetanee alle prese con un futuro tutto da disegnare. «Con la musica – spiega- io ho imparato a domare l'ansia». «Anxyety is a modern clichè» è il titolo del brano, metà in inglese e metà in italiano, che sta già diventando un tormentone.

La grande passione per la musica di Maddalena la sviluppa sin da bambina e la porta a frequentare parallelamente agli studi il Saint Louis College of Music di Roma. Cinque anni fa inizia a frequentare il programma estivo di musica al Berklee College of Music di Boston e dopo essersi iscritta alla Sapienza, partecipa al corso intensivo per autori del CET ( Centro Europeo di Toscolano fondato da Mogol).

Da quel momento Maddalena decide di volersi seriamente dedicare alla scrittura e alla composizione. E' lei che compone i brani, li musica, li arrangia. I suoi primi brani hanno la produzione di Andrea Rigonat e il mastering di Giovanni Versari e sono in distribuzione dalla Universal.

«Volevo parlare dell'ansia che sopraggiunge prima di andare a dormire, del resto io per prima ho affrontato queste ansie con la musica che di fatto è stata per me una specie di autoanalisi che ho superato scrivendone. La mia generazione so che saprà dimostrare di avere una grande forza creativa e una originale personalità. Spero che la mia musica possa arrivare alla pancia di chi la ascolta, essere una specie di specchio per lenire le ansie».



