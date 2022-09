Le Mamme Sostenibili in azione: «Educare i figli a salvare la Terra»

Vita dura per le Mamme Sostenibili: quelle che - per intenderci ogni giorno cercano di armonizzare la gestione domestica con la sostenibilità ambientale, prendendosi cura della propria famiglia e, nello stesso tempo, del pianeta. La filosofia di base prende spunto dall'analisi che Alessandra Guatteri ha portato avanti partendo da casa sua, con due ragazzini adolescenti.

Bocconiana, 56 anni, consulente aziendale, Alessandra ha iniziato ad annotarsi metodicamente appunti, ritagliarsi giornali, scaricarsi e leggersi documenti come le relazioni dell'Ipcc (il panel Onu che fa il monitoraggio sullo stato del nostro pianeta).

Il vademecum che ne è uscito («Mamme in-sostenibili», sottotitolo: manuale di sopravvivenza per mamme ecologiste alle prese con figli in età di ribellione, pubblicato da Terra Nuova Edizioni) ha iniziato a condividerlo dapprima con le sue amiche a Reggio Emilia, poi con i genitori delle scuole frequentate dai figli. Il testo ha finito per coagulare tra loro un numero crescente di madri decise ad educare i figli rispettando l'ambiente e l'agenda Onu per il 2030.

A volte, però, avendo a che fare con adolescenti che mal sopportano tante scelte, le contestazioni in casa non mancano. Ma essendo tenaci, le mamme green non si arrendono, fanno network tra loro, sostenendosi mentre predicano contro i fast-food, i junk-food, gli sprechi idrici, l'acquisto di abiti fast-fashion, spesso provenienti da filiere in cui non vengono rispettati i diritti dei lavoratori, l'uso smodato della plastica.

AGENDA ONU

L'elenco delle raccomandazioni delle Mamme Sostenibili categoria bipartisan sempre più estesa in Italia guarda lontano. «Siamo un po' come la goccia che scava la roccia: gettiamo i nostri semi con la certezza che, se non subito, sicuramente domani fioriranno insieme ai nostri figli». La rete tutta al femminile ha iniziato ad espandersi veloce, spinta dalla forza formidabile che solo le donne possono trovare in se stesse per alimentare una rivoluzione dal basso nella speranza di cambiare le cose.

«Fino a che i bambini sono piccoli non fanno storie ma crescendo cambia la musica e la sostenibilità proposta diventava potenziale terreno di scontro». Le scelte familiari consapevoli spesso non coincidono con i modelli sociali di riferimento degli adolescenti. Le pubblicità sono martellanti, chi non indossa la marca X piuttosto che Y può essere emarginato o bullizzato. Alessandra ci scherza sopra: «Quando scatta la ribellione le Mamme Sostenibili hanno due possibilità. O mollare la presa, e arrendersi a forze superiori, o insistere e continuare a dare l'esempio ».

Le famiglie possono avere un grande peso nel contrasto al cambiamento climatico a cominciare dagli acquisti di casa, orientando altri comportamenti: «la riduzione di CO2 è qualcosa che ha a che fare con comportamenti responsabili che andrebbero moltiplicati per milioni di volte». Un po' quello che Papa Francesco dice nella Laudato Si, l'enciclica verde che auspica una rivoluzione che parte dal basso. Utilizzare meno imballaggi, buttare via di meno, produrre meno rifiuti, ridurre l'impatto energetico e idrico, inquinare meno. «Io per esempio quando mi trovo a dovere acquistare qualcosa (cibo, vestiti, utensili e via dicendo) ripasso mentalmente queste regole».

IL CONSUMO

Quindi, se i genitori cominciassero a mettere nei loro carrelli della spesa prodotti a minore impatto ambientale, se convincessero i figli a diminuire il consumo di cibi dannosi la transizione verso un'economia che mette al primo posto il rispetto per l'uomo e l'ambiente sarebbe molto piu veloce.